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Здание министерства иностранных дел России в Москве

В МИД РФ призвали Евросоюз пересмотреть курс по отношению к Минску

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200919/31734680/mid-russia-prizvali-eu-peresmotret-kurs-po-otnosheniyu-k-minsku.html

Москва видит, что во внешнеполитическом арсенале ЕС все больше закрепляются неуважение объективных внутриполитических белорусских реалий.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Россия призывает Евросоюз пересмотреть нынешний курс по отношению к Белоруссии, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка и препятствует нормализации в республике. Об этом сказано в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, архивное фото.
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Ранее сообщалось, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступит 21 сентября в Брюсселе на встрече глав министерств иностранных дел Евросоюза.

Захарова заявила, что Москва видит, что во внешнеполитическом арсенале ЕС все больше закрепляются неуважение объективных внутриполитических белорусских реалий, безудержная поддержка оппозиционных сил, вплоть до признания "самозванцев" отдельными странами-членами Евросоюза, которых в Брюсселе не в состоянии "приструнить", а также ставка на смену действующей власти путем санкций, давления и пропаганды.

"Белоруссия, увы, не является в этом плане единственным примером. Призываем Евросоюз пересмотреть данный курс, который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Белоруссией – препятствует нормализации в стране", - заявила Захаровой.

Жозеп Боррель.
© AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии, преимущественно в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

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