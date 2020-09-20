14:52 20 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.59
Поиск
Флаг НАТО

Агрессивная политика НАТО: как ее остановить в Восточной Европе

© REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI
Политика
Получить короткую ссылку
14820
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200920/31736588/agressivnaya-politika-nato-kak-ee-ostanovit-v-vostochnoy-europe.html

Остановить расширение Североатлантического альянса может укрепление экономических отношений России со странами и дипломатия.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Военный блок НАТО усиливает свое присутствие вблизи границ России. Военные базы размещены в Прибалтике, Польше, Чехии и Румынии. В последнюю на днях прибыл ракетный комплекс Patriot.

Готова ли объединенная система ПВО стран СНГ противостоять провокациям НАТО?
YouTube / Минобороны России
Готова ли объединенная система ПВО стран СНГ противостоять силам НАТО - видео

Какие меры необходимо предпринимать, чтобы остановить соответсвующую политику НАТО. Как можно обеспечить безопасность стран СНГ на Юго-Востоке Европы – Молдовы, Украины и Беларуси. На эти вопросы корреспонденту Sputnik Молдова ответил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев (Россия).

Говоря об обеспечении безопасности Молдовы, собеседник отметил, что главное для страны – укрепление экономических отношений с Россией.

"Все же экономика определяет политику. Думаю, когда наши экономические отношения будут действительно хорошими, тогда и молдавские политики будут думать о том, а нужно ли им присутствие НАТО. Потому что НАТО молдавские яблоки покупать не будет никогда", - заявил Журавлев.

Ракетный комплекс Patriot
© AFP 2020 / JACK GUEZ
Ракетный комплекс США в Румынии: может ли он представлять угрозу
Тем не менее, нейтральная, согласно Конституции, Молдова в некоторые периоды при предыдущей проевропейской власти сотрудничала с Североатлантическим альянсом. В частности, ограниченный контингент молдавских солдат отправлялся выполнять разные миротворческие миссии, а также в Кишиневе есть информационный центр НАТО.

"Стране это не нужно совсем, но либеральная элита мечтает "встроиться в американскую очередь". Причем, чем меньше и слабее страна, тем меньше условий, "только возьмите нас тоже". Но они же не страну собираются встраивать в США, а себя за счет республики", - считает эксперт.

Журавлев добавил, что страны, где уже размещены военные базы этого блока, должны задуматься о своей безопасности. Ведь присутствие там войск и вооружения не означает их защиту, а, скорее, наоборот.

Россия в этой ситуации, как полагает собеседник, должна активизировать дипломатию, работать с государствами, которые сотрудничают с НАТО.

По мнению эксперта, рано или поздно все эти страны поймут, что выбранная ими политика невыгодна, и тогда это станет защитой для них, для России и всех остальных республик в регионе.

Прохладное лето - 2020: НАТО усилило военную активность на Балтике, даже несмотря на пандемию
© Video : Ruptly / NATO TV
Прохладное лето - 2020: НАТО усилила военную активность на Балтике - видео
Как подчеркнул Журавлев, РФ для своей защиты вынуждена усиливать уже свою военную составляющую, несмотря на то, что в стране хватает других внутренних проблем, кроме развития армии.

Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Лавров дал оценку заявлениям ЕС и НАТО по Белоруссии
Военный эксперт: реакция России на провокации раздражает НАТО
Союзники по НАТО готовят войну Германии и США


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дипломаты приняли участие в сборе винограда в Гагаузии
Фото: дипломаты приняли участие в сборе винограда в Гагаузии
Улетная профессия: будни молдавских пилотов и стюардесс
Видео: улетная профессия - будни молдавских пилотов и стюардесс
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться