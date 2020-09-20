Агрессивная политика НАТО: как ее остановить в Восточной Европе

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Военный блок НАТО усиливает свое присутствие вблизи границ России. Военные базы размещены в Прибалтике, Польше, Чехии и Румынии. В последнюю на днях прибыл ракетный комплекс Patriot.
Какие меры необходимо предпринимать, чтобы остановить соответсвующую политику НАТО. Как можно обеспечить безопасность стран СНГ на Юго-Востоке Европы – Молдовы, Украины и Беларуси. На эти вопросы корреспонденту Sputnik Молдова ответил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев (Россия).
Говоря об обеспечении безопасности Молдовы, собеседник отметил, что главное для страны – укрепление экономических отношений с Россией.
"Все же экономика определяет политику. Думаю, когда наши экономические отношения будут действительно хорошими, тогда и молдавские политики будут думать о том, а нужно ли им присутствие НАТО. Потому что НАТО молдавские яблоки покупать не будет никогда", - заявил Журавлев.
"Стране это не нужно совсем, но либеральная элита мечтает "встроиться в американскую очередь". Причем, чем меньше и слабее страна, тем меньше условий, "только возьмите нас тоже". Но они же не страну собираются встраивать в США, а себя за счет республики", - считает эксперт.
Журавлев добавил, что страны, где уже размещены военные базы этого блока, должны задуматься о своей безопасности. Ведь присутствие там войск и вооружения не означает их защиту, а, скорее, наоборот.
Россия в этой ситуации, как полагает собеседник, должна активизировать дипломатию, работать с государствами, которые сотрудничают с НАТО.
По мнению эксперта, рано или поздно все эти страны поймут, что выбранная ими политика невыгодна, и тогда это станет защитой для них, для России и всех остальных республик в регионе.
Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.
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