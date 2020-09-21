В Германии сообщили об угрозах США из-за строительства "Северного потока-2"

Германия заинтересована в "Северном потоке — 2", а отказ от газопровода повлечет за собой негативные последствия для немецкой экономики, считает Ольга Петерзен.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным, пишет РИА Новости. По ее словам, рост давления был отмечен еще в начале августа.

"Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода", — отметила депутат.

По ее словам, Германия заинтересована в "Северном потоке — 2". Отказ от газопровода, по мнению Петерзен, повлечет за собой негативные последствия для немецкой экономики. Она обратила внимание на то, что в реализации проекта участвуют многие немецкие и европейские компании.

"Остановка "Северного потока — 2" немедленно повлечет для них колоссальные убытки, а в среднесрочной перспективе может означать подорожание голубого топлива для Германии", — пояснила депутат.

Кроме того, депутат ландтага выступила за завершение строительства трубопровода и снятие антироссийских санкций.

Проект "Северный поток—2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока—2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.

В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток—2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.

© Sputnik / Северный поток 2

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova