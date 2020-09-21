Москва констатировала провал восстановления санкций против Ирана

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Москва с удовлетворением констатирует, что инициатива США по восстановлению санкций против Ирана провалилась. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости.

"Сейчас мы с удовлетворением констатируем, что американские замыслы активировать так называемый snapback, то есть фактическое восстановление антииранских санкций, полностью провалились. Мы приветствуем консолидированную позицию членов Совета безопасности, их подавляющего большинства, которое совпадает с нашей, а именно - передача американского письма 20 сентября не является основанием для восстановления антииранских санкций", - сказал Рябков.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости подчеркнул, что США оказались в изоляции в своем стремлении "наказать" Иран.

В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с целью запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки.

"Дискуссия в СБ четко показала, что США в своем упорном стремлении "наказать" Иран изолированы, их не поддерживают даже ближайшие союзники", - сказал Небензя.

По его мнению, "все понимают, что это тупиковый путь, который никакой выгоды никому, включая самих США, не принесет". При этом, такой подход, как считает Небензя, еще больше накалит обстановку в регионе.

По мнению постпреда, сейчас позицию США по Ирану во многом определяют внутренние предвыборные факторы.

"Но мы надеемся, что наступит время, когда эти соображения все же уступят место прагматичному и разумному разговору, в том числе на основе наших известных предложений по деэскалации в Персидском заливе. Мы, со своей стороны, держим эту опцию на столе и к такому разговору готовы. Заинтересовано в нем, как показывают наши контакты, большое количество стран, включая государства региона", - заявил Небензя.

Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней с момента уведомления Совбеза.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

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