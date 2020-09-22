Нужны взаимопомощь и сотрудничество: Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров выступил с видеообращением от лица стран ОДКБ на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.
"Сегодня, к сожалению, в различных регионах мира продолжают бушевать вооруженные конфликты. К ним добавляются острые угрозы современности: международный терроризм, нарко- и киберпреступность, изменение климата. В нынешнем году этот перечень пополнился еще одним грозным вызовом — пандемией коронавируса, которая спровоцировала серьезные кризисные явления в социально-экономической и иных сферах", — отметил дипломат.
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"Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость. Мир устал от разъединительных линий, деления государств на "своих" и "чужих", мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Иными словами, цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальными", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
В ходе своего выступления он назвал абсурдными попытки пересмотра истории и принижения роли народов, которые внесли свой вклад в победу над фашизмом. Лавров призвал помнить уроки прошлого, чтить подвиг воинов-освободителей, обеспечить сохранность воздвигнутых во их славу памятников.
При этом мировому сообществу, отметил глава МИД, необходимо сосредоточить усилия на урегулировании конфликтов исключительно мирными, дипломатическими средствами в рамках переговоров на основе норм международного права. Безусловным приоритетом должно стать расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом.
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