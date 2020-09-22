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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Нужны взаимопомощь и сотрудничество: Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН

© Photo : Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Sputnik Молдова
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"Мир устал от разъединительных линий, деления государств на "своих" и "чужих", мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества", считает Сергей Лавров.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров выступил с видеообращением от лица стран ОДКБ на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

"Сегодня, к сожалению, в различных регионах мира продолжают бушевать вооруженные конфликты. К ним добавляются острые угрозы современности: международный терроризм, нарко- и киберпреступность, изменение климата. В нынешнем году этот перечень пополнился еще одним грозным вызовом — пандемией коронавируса, которая спровоцировала серьезные кризисные явления в социально-экономической и иных сферах", — отметил дипломат.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
photo: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Лавров: дружить против кого-то не в правилах России
Он подчеркнул, что из года в год становится все сложнее реагировать на глобальные проблемы, особенно в условиях нарастающего разъединения. Сергей Лавров уточнил, что такая ситуация во многом обусловлена нежеланием некоторых стран считаться с законными интересами других государств. В ход идет насаждение концепций и стандартов наподобие "миропорядка, основанного на правилах", - отметил глава российского МИД. Он также остановился на теме попыток вмешательства во внутренние дела стран, применения односторонних санкций в нарушение прерогатив Совета Безопасности ООН, проявления нетерпимости и ненависти.

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"Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста, усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами, возрастает взаимозависимость. Мир устал от разъединительных линий, деления государств на "своих" и "чужих", мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Иными словами, цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальными", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

В ходе своего выступления он назвал абсурдными попытки пересмотра истории и принижения роли народов, которые внесли свой вклад в победу над фашизмом. Лавров призвал помнить уроки прошлого, чтить подвиг воинов-освободителей, обеспечить сохранность воздвигнутых во их славу памятников.

Здание ООН
© Sputnik /
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Министр иностранных дел РФ также выразил свое мнение о дальнейшей роботе ООН. Сергей Лавров полагает, что Организация Объединенных Наций должна оставаться эффективной структурой, ведущей слаженную работу в строгом соответствии со своим уставом.

При этом мировому сообществу, отметил глава МИД, необходимо сосредоточить усилия на урегулировании конфликтов исключительно мирными, дипломатическими средствами в рамках переговоров на основе норм международного права. Безусловным приоритетом должно стать расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом.

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