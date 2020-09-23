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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Пресс-служба президента Республики Беларусь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200923/31774356/lukashenko-inauguratia-.html

Александр Лукашенко согласно Конституции страны принес присягу на белорусском языке, при этом он поклялся "верно служить народу Республики Беларусь".

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, а сама церемония инаугурации сейчас проходит во Дворце Независимости, сообщает Sputnik Беларусь.

Проведение инаугурации держалось в тайне.

Тем не менее, высокие гости были приглашены в резиденцию белорусского президента в последний момент. На церемонии присутствовали депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности. 

"День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - сказал Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске. 

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Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Александр Лукашенко согласно Конституции страны принес присягу на белорусском языке, при этом он поклялся "верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики

Напомним, главная электоральная кампания в республике завершилась 9 августа. Согласно официальным данным за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Общая явка составила 84,28%, причем досрочно проголосовало больше 40% белорусов, имеющих право голоса.

После объявления результатов в Беларуси начали проходить акции протеста граждан, которые таким образом выражают свое несогласие с итогами выборов президента республики.

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