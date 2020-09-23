Легитимность главы Беларуси: Словакия и Чехия высказались первыми из стран ЕС

Лукашенко, заявили руководители внешнеполитических ведомств обеих стран, несет ответственность за президентские выборы, которые не были ни свободными, ни справедливыми.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как написал в Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок, Лукашенко не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной.

"Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Белоруссии) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси", - написал Корчок.

Такую же позицию высказал в среду в Twitter глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

"Выборы (президента) в Белоруссии не были свободными и честными. Поэтому их результаты нелегитимны, поэтому нелегитимна и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко. Чехия полностью поддерживает белорусское гражданское общество. Белорусы заслуживают свободу", - написал Петршичек.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов.

В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.

Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.

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