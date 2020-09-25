Глобальный мир в инфопространстве: призыв Путина к странам мира, в том числе США

Глава государства обозначил ряд важных аспектов в заявлении, посвященном комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в сфере международной информационной безопасности.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Владимир Путин призвал все страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, принять обязательства о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий.

"Одним из основных стратегических вызовов современности является риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере. Особая ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности (МИБ)", — говорится в заявлении президента, которое опубликовано на сайте Кремля.

По мнению главы государства, Москве и Вашингтону необходимо разработать и подписать межправительственный документ о предотвращении инцидентов в информпространстве — по аналогии с действующим Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, которое заключили США и СССР В 1972 году.

Помимо этого, стороны должны гарантировать, что не будут вмешиваться во внутренние дела друг друга, включая выборы, в том числе с использованием информтехнологий, добавил Путин.

"Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий. Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов", — отметил российский лидер.

Они, уверен Путин, станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве.

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