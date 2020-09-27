Глава МИД РФ проводит контакты со сторонами, призвав их прекратить огонь в Карабахе

Новый всплеск напряженности в зоне армяно-азербайджанского конфликта вызвала обеспокоенность в Москве и других мировых столицах.

МОСКВА, 27 сен - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха активно использует дипломатические каналы, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с обострением ситуации вокруг Нагорно-Карабахского конфликта Лавров проводит интенсивные контакты с целью побудить стороны прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации", - сказала она.

© AFP 2020 / HANDOUT Военные действия в Карабахе.

В разговоре с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"27 сентября Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Армении Мнацаканяном. Обсуждалось положение в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых.

"Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации", - добавили в министерстве.

Состоялся также телефонный разговор Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Проведен обмен мнениями по ситуации, складывающейся в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, в разговоре министры подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Лавров также планирует телефонный разговор с главой МИД Азербайджана.

Свою озабоченность ситуацией выразили генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич, глава Евросовета Шарль Мишель, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Папа Римский Франциск, внешнеполитические ведомства ряда стран.

Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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