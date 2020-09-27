МИДЕИ о событиях в Карабахе: "Призываем к снятию напряженности"

Мир и безопасность в регионе жизненно важны для развития и процветания обоих стран и народов, считают в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова распространило заявление в связи с возобновлением боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Димведомство выражает свою обеспокоенность подобным развитием событий.

МИДЕИ призывает к снятию напряженности между конфликтующими сторонами, в том числе при полном использовании имеющихся форматов диалога.

"Мир и безопасность в регионе жизненно важны для развития и процветания двух стран и народов, являющихся традиционными партнерам Молдовы", - уверены в Кишиневе.

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