Путин о ситуации в Карабахе: "Главное — прекратить военные действия"

Российский лидер выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений в регионе.

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин изложил свою позицию в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который состоялся по инициативе армянской стороны.

Лидеры двух стран обсудили резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия", — говорится в сообщении.

Обострение в Нагорном Карабахе

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.

Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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