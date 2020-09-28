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Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон .Архивное фото.

Путин - Додону: надеюсь, после выборов президента нам удастся продолжить начатую работу

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200928/31834958/putin---dodonu-nadeyus-posle-vyborov-prezidenta-nam-udastsya-prodolzhit-nachatuyu-rabotu.html

Главы Молдовы и России провели в понедельник переговоры, они пообщались в формате видеоконференции.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин пожелал своему молдавскому коллеге Игорю Додону успехов на президентских выборах и выразил надежду, что после них развитие отношений Москвы и Кишинева будет продолжено.

"Очень надеюсь, что и после президентских выборов, которые должны у вас состояться буквально через месяц - и я, кстати, хочу вам пожелать успехов на этих выборах - нам удастся продолжить начатую вами работу по восстановлению наших межгосударственных связей и по их развитию", - сказал Путин на переговорах с Додоном в режиме видеоконференции.

Россия. Молдова. Флаги.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Президент Молдовы: в ближайшие дни проведу беседу с высшим руководством России
Президент РФ отметил, что последние годы были непростыми в российско-молдавских отношениях.

"Но благодаря вашим усилиям в последнее время мы эти отношения улучшаем", - добавил он.

Выборы президента республики запланированы на 1 ноября. На сегодняшний день официально зарегистрировано три кандидата, в том числе глава "Нашей партии" Ренато Усатый и председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. Додон также заявил о своем желании баллотироваться, но ЦИК пока не утвердил его в качестве кандидата.

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