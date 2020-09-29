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Есихидэ Суга.

Пообщались лично: новый премьер Японии имел телефонный разговор с Путиным

© REUTERS / POOL / Carl Court
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200929/31847017/poobschalis-lichno-novyy-premer-japan-imel-telefonnyy-razgovor-s-putinym.html

Стало известно о самом факте диалога между первыми лицами двух государств, и - в общих чертах - о затронутых в нем вопросах.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провел во вторник первые телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило информационное агентство Киодо.

​Ожидалось, что два лидера подтвердят свою приверженность продолжению переговоров по мирному договору и согласятся активизировать двустороннее экономическое сотрудничество.

Путин, согласно агентству, заявил о готовности продолжить диалог по двусторонним вопросам. Российский лидер также согласился провести в ближайшее время личные переговоры с японским премьером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор между лидерами России и Японии Владимиром Путиным и Ёсихидэ Суга.

Это первый разговор лидеров.

Дополнительную информацию предоставила пресс-служба Кремля.

Правительство Республики Молдова.
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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"Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией – в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

Собеседники, согласно источнику, также обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса.

Ёсихидэ Суга 16 сентября подавляющим большинством голосов депутатов обеих палат японского парламента был избран 99-м премьер-министром Японии, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.

​Как сообщалось ранее, Суга также провел телефонные переговоры с руководителями разных стран, включая США, Великобританию, ФРГ, Китай, Индию и Южную Корею.

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