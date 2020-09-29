Пообщались лично: новый премьер Японии имел телефонный разговор с Путиным

Стало известно о самом факте диалога между первыми лицами двух государств, и - в общих чертах - о затронутых в нем вопросах.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провел во вторник первые телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило информационное агентство Киодо.

Prime Minister Yoshihide Suga speaks by phone with Russian President Vladimir Putin, their first conversation since Suga took office earlier this monthhttps://t.co/409s9V7zoE — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) September 29, 2020

​Ожидалось, что два лидера подтвердят свою приверженность продолжению переговоров по мирному договору и согласятся активизировать двустороннее экономическое сотрудничество.

Путин, согласно агентству, заявил о готовности продолжить диалог по двусторонним вопросам. Российский лидер также согласился провести в ближайшее время личные переговоры с японским премьером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор между лидерами России и Японии Владимиром Путиным и Ёсихидэ Суга.

Это первый разговор лидеров.

Дополнительную информацию предоставила пресс-служба Кремля.

"Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией – в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

Собеседники, согласно источнику, также обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса.

Ёсихидэ Суга 16 сентября подавляющим большинством голосов депутатов обеих палат японского парламента был избран 99-м премьер-министром Японии, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.

NHK poll: Suga Cabinet approval rate at 62% https://t.co/MzaPj5ukW3 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) September 23, 2020

​Как сообщалось ранее, Суга также провел телефонные переговоры с руководителями разных стран, включая США, Великобританию, ФРГ, Китай, Индию и Южную Корею.

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