В Кремле прокомментировали санкции ЕС против Белоруссии

Глава Евросовета заявил, что ЕС имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений около 40 лиц. Такое решение прокомментировали в Кремле. С заявление выступил и МИД Белоруссии.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Санкции со стороны Евросоюза в отношении белорусских лидеров – это, скорее, проявление слабости, чем силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

"Вы знаете, что мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике. В любом случае, это, скорее, проявление слабости, чем силы", - сказал Песков журналистам.

Раннее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений примерно 40 лиц.

В МИД Белоруссии после этого решения заявили, что Минск может пересмотреть уровень дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений с ЕС.

"ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД Белоруссии, "дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений".

Также в министерстве иностранных дел Белоруссии сообщили, что Минск в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями с пятницы вводит в действие ответный санкционный список.

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