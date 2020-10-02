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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В Кремле прокомментировали санкции ЕС против Белоруссии

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201002/31889532/kremlin-prokommentirovali-sanktsii-eu-protiv-belorussia.html

Глава Евросовета заявил, что ЕС имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений около 40 лиц. Такое решение прокомментировали в Кремле. С заявление выступил и МИД Белоруссии.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Санкции со стороны Евросоюза в отношении белорусских лидеров – это, скорее, проявление слабости, чем силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

"Вы знаете, что мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике. В любом случае, это, скорее, проявление слабости, чем силы", - сказал Песков журналистам.

Раннее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений примерно 40 лиц.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, архивное фото.
© Sputnik / Vladimir Pesnya
Без посредников: МИД РФ высказался за невмешательство в дела Белоруссии
В МИД Белоруссии после этого решения заявили, что Минск может пересмотреть уровень дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений с ЕС.

"ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД Белоруссии, "дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений".

Также в министерстве иностранных дел Белоруссии сообщили, что Минск в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями с пятницы вводит в действие ответный санкционный список.

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