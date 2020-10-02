15:17 02 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Роман Головченко

Депутаты утвердили Головченко премьером Белоруссии

© Sputnik /
Политика
Получить короткую ссылку
75 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/02/31890203.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201002/31890314/deputaty-utverdili-golovchenko-premerom-belorussii.html

После предложения президентом Белоруссии кандидатуры премьера согласие на назначение главы кабмина должны дать депутаты Палаты представителей.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии утвердили в должности премьер-министра республики Романа Головченко. Голосование прошло в рамках заседания в пятницу, пишет РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, архивное фото.
© Sputnik / Vladimir Pesnya
Без посредников: МИД РФ высказался за невмешательство в дела Белоруссии
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома этой страны, победу одержал Александр Лукашенко. Местное законодательство предполагает, что после выборов премьер и правительство должны сложить полномочия перед вновь избранным главой государства. Лукашенко 19 августа подписал указы о переназначении в полном составе правительства и премьер-министра – эту должность продолжил занимать Головченко.

Между тем в Белоруссии согласие на назначение премьера должны дать депутаты Палаты представителей (нижней палаты парламента). Решение по этому вопросу принимается не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения по кандидатуре премьера. Кандидатуру главы правительства на рассмотрение в парламент вносит администрация президента.

Глава администрации президента Игорь Сергеенко, представляя Головченко депутатам, заявил, что за короткий период нахождения в должности этот чиновник сумел "быстро и уверенно войти в ритм работы во время одного из самых непростых периодов в истории государства".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Кремле прокомментировали санкции ЕС против Белоруссии
В сотрудничестве с Россией: вакцину от коронавируса испытают в Белоруссии
Путин: РФ признает легитимность президентских выборов в Белоруссии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Гала музыкального мастерства-2020
Фото - первый концерт после пожара в филармонии: эмоции и награды
Первые добровольцы получили прививку от коронавируса
Видео: в Беларуси добровольцы получили прививку от COVID-19
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться