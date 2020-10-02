Депутаты утвердили Головченко премьером Белоруссии

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии утвердили в должности премьер-министра республики Романа Головченко. Голосование прошло в рамках заседания в пятницу, пишет РИА Новости.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома этой страны, победу одержал Александр Лукашенко. Местное законодательство предполагает, что после выборов премьер и правительство должны сложить полномочия перед вновь избранным главой государства. Лукашенко 19 августа подписал указы о переназначении в полном составе правительства и премьер-министра – эту должность продолжил занимать Головченко.

Между тем в Белоруссии согласие на назначение премьера должны дать депутаты Палаты представителей (нижней палаты парламента). Решение по этому вопросу принимается не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения по кандидатуре премьера. Кандидатуру главы правительства на рассмотрение в парламент вносит администрация президента.

Глава администрации президента Игорь Сергеенко, представляя Головченко депутатам, заявил, что за короткий период нахождения в должности этот чиновник сумел "быстро и уверенно войти в ритм работы во время одного из самых непростых периодов в истории государства".

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