На связи с РФ: Пашинян прокомментировал призыв о прекращении огня в Карабахе

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Глава правительства Армении Никол Пашинян приветствует призыв лидеров России, США и Франции о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает РИА Новости.

В четверг Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий. Они осудили эскалацию конфликта и выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.

"Пашинян заявил, что он приветствует призыв президентов трех стран к прекращению огня, и осудил позицию (президента Турции Тайипа) Эрдогана, отвергнувшего это предложение", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Никол Пашинян также отметил, что поддерживает постоянную связь с Россией. По мнению армянского премьера, "поведение Турции создает проблемы для всего международного сообщества".

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.

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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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