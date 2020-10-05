События в Кыргызстане: отчет миссии МПА СНГ и митинг недовольных

Выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва прошли 4 октября. Явка по стране составила 56,2 процента. Официальные итоги Центризбирком республики должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Парламентские выборы в Кыргызстане прошли открыто, прозрачно и конкуретно, заявил на брифинге глава миссии наблюдателей от стран СНГ Виктор Гуминский, передает Sputnik Кыргызстан.

Парламентские выборы прошли в Кыргызстане 4 октября. На места в парламенте претендовали 16 партий.

По его словам, в своих отчетах наблюдатели отметили немногочисленные нарушения, которые "не могли оказать влияния на результаты выборов". Например, был сфотографирован один бюллетень, но это не могло повлиять на результат выборов.

"По мнению наблюдателей, выборы прошли на надлежащем уровне, в атмосфере, обеспечивавшей свободное и добровольное осуществление избирательного права", — сказал Гуминский.

По его словам, была представлена "широкая палитра партий, которые хотели получить голоса населения".

Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98 процентами участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство") с 24,45 процента голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан") с 23,95 процента, "Кыргызстан" с 8,76 процента и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,09 процента. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в семь процентов.

Официальные итоги выборов Центризбирком республики должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.

На площади в Бишкеке представители оппозиции готовятся к митингу, запланирована объединенная акция протеста. Кроме того, представители нескольких партий, участвовавших в выборах, заявили, что объединяют свои силы с требованием аннулировать итоги голосования.

Какова ситуация после выборов - в онлайн-репортаже наших коллег из Sputnik Кыргызстан.