Встретит противодействие: постпред РФ о намерении США доминировать в космосе

Вашингтон все время стремится к преимуществу в военно-стратегических сферах, но ни в одной из них достичь этого ему не удалось.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Противодействие встретит стремление США достичь доминирования в космосе - так же, как и в случае с противоракетной обороной. Об этом в понедельник заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своей публикации в Twitter.

США все время стремятся к доминированию в военно-стратегических сферах. Но ни в одной из них достичь этого им не удалось. Всякое неразумное действие встречает противодействие. Пример - ПРО. То же самое будет и в космосе - в новой сфере, где Вашингтон стремится к доминированию. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) October 4, 2020

​​Глава командования космических операций Космических сил США генерал-майор Джон Шоу ранее отмечал, что космические силы Соединенных штатов, созданные в декабре 2019 года, могут разместить военных в космосе. В доктринальных документах командования говорится, что в случае необходимости космические силы США могут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве.

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва обеспокоена деятельностью США, нацеленной на военное превосходство в космосе, и считает необходимым заключить юридически обязывающее соглашение с участием всех космически значимых государств с надежными гарантиями невывода оружия в космос.

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