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Комос.

Встретит противодействие: постпред РФ о намерении США доминировать в космосе

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201005/31917450/vstretit-protivodeystvie-postpred-russia-o-namerenii-usa-dominirovat-v-kosmose.html

Вашингтон все время стремится к преимуществу в военно-стратегических сферах, но ни в одной из них достичь этого ему не удалось.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Противодействие встретит стремление США достичь доминирования в космосе - так же, как и в случае с противоракетной обороной. Об этом в понедельник заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своей публикации в Twitter.

​​Глава командования космических операций Космических сил США генерал-майор Джон Шоу ранее отмечал, что космические силы Соединенных штатов, созданные в декабре 2019 года, могут разместить военных в космосе. В доктринальных документах командования говорится, что в случае необходимости космические силы США могут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве. 

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал для доставки груза для МКС.
© REUTERS / Joe Skipper
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