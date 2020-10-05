Лавров: немецкие врачи не нашли в анализах Навального отравляющих веществ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что врачи омской больницы, куда доставили Алексея Навального из-за ухудшения самочувствия, предоставили немецким коллегам все проведенные анализы и их результаты.

ДУШАНБЕ, 5 окт — Sputnik. Врачи немецкой клиники Charite не нашли в анализах блогера Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).

Лавров напомнил, что врачи омской больницы, куда доставили Навального из-за ухудшения самочувствия, предоставили немецким коллегам все проведенные анализы и их результаты. Представители Германии даже расписались, что получили всю информацию.

"Обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы - сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали?" - сказал Лавров.

"Отравление" Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный резко почувствовал себя плохо 20 августа при авиаперелете из Москвы в Томск. В итоге самолет экстренно сел в аэропорту Омска, откуда мужчину доставили в одну из городских больниц.

После осмотра омские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Спустя два дня блогера перевезли в немецкую клинику "Шарите", в которой у него "обнаружили" интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Германия заставит замолчать Алексея Навального

Опираясь на данные спецлаборатории бундесвера, власти Германии заявили об обнаружении в крови Навального остаточных веществ нервно-паралитического препарата группы "Новичок". Во время выступления Ангела Меркель утверждала, что блогеру пытались закрыть рот и он стал жертвой покушения.

Власти Германии: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей

При этом каких-либо доказательств и фактов приложено не было. Кроме того, без ответа Германия оставила все официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры РФ и врачей.

Появилась запись разговора Германии и Польши об "отравлении" Навального

В МИД России назвали подобные заявления руководства ФРГ очередной информационной кампанией против РФ, поскольку они не подкреплены фактами. В связи с этим посол Германии Гезу Андреаса фон Гайра был вызван в ведомство из-за заявления об интоксикации Навального.

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