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Участники акции протеста в Бишкеке, Киргизия.

Киргизия: итоги парламентских выборов аннулированы

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201006/31931847/kyrgyzstan-itogi-parlamentskikh-vyborov-annulirovany.html

Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов в парламент страны недействительными.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Киргизский Центризбирком признал недействительными итоги проведенных накануне парламентских выборов, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦИК.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Бишкеке протестующие освободили из-под стражи экс-президента Кыргызстана

По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).

Остальным не удалось преодолеть семипроцентный барьер, они заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требовали провести повторное голосование.

Вечером 5 октября начались столкновения с силовиками. По данным Минздрава страны, пострадали 590 человек, один погиб.

В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома, позже они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности и экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева -  из колонии.

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра.

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