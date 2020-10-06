Киргизия: итоги парламентских выборов аннулированы

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Киргизский Центризбирком признал недействительными итоги проведенных накануне парламентских выборов, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦИК.

По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).

Остальным не удалось преодолеть семипроцентный барьер, они заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требовали провести повторное голосование.

Вечером 5 октября начались столкновения с силовиками. По данным Минздрава страны, пострадали 590 человек, один погиб.

В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома, позже они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности и экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева - из колонии.

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра.

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