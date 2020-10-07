Путин назвал ситуацию в Нагорном Карабахе трагедией

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва надеется на скорейшее прекращение огня в зоне конфликта.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал трагедией события в Нагорном Карабахе, где не утихают боевые действия. Российский лидер подчеркнул, что Москва настаивает на скорейшем прекращении огня.

"Это трагедия, мы очень переживаем. Люди гибнут, Москва надеется, что конфликт будет прекращен в ближайшее время", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее глава государства провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Во время беседы Путин заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий в регионе.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Власти непризнанной республики заявили, что Азербайджан открыл огонь по ее территории, в том числе по столице - Степанакерту.

По данным Минобороны Азербайджана, обстрелы устроила армянская сторона, а азербайджанские силы провели контрнаступательную операцию.

В Армении утверждают, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Россия потребовала немедленно прекратить огонь и призвала Баку и Ереван перейти к мирному диалогу. Позицию Москвы поддержали Китай, США, страны Европы, также НАТО, ООН, ОБСЕ и другие международные организации. При этом Турция и Афганистан приняли сторону Азербайджана в конфликте.

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