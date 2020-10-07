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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Архивное фото

Телефонный разговор Путина и Лукашенко: что они обсудили

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201007/31951495/telefonnyy-razgovor-putina-i-lukashenko-chto-oni-obsudili.html

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил своего российского коллегу с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре затронули ситуацию внутри своих стран на фоне мирового кризиса, передает в среду Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

По данным агентства, Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки.

"Кратко президенты затронули и ситуацию внутри Беларуси и России на фоне мирового кризиса, обсудили также некоторые другие аспекты международной ситуации", - говорится в сообщении.

RIA Kremlin Pool
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В нем также отмечается, что, обсуждая вопросы двустороннего сотрудничества, лидеры "вновь положительно отметили роль межрегиональных контактов и взаимодействия предприятий, которые находятся в кооперационных связях". "В данном русле в качестве перспективных отмечены сферы сотрудничества между вузами, научными учреждениями, академическими школами", - добавили в пресс-службе.

Также собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии.

"В частности, президенты предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Кыргызстане. В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди", - говорится в сообщении.

Большое внимание собеседники уделили проблеме распространения COVID-19.

Президенты договорились поручить правительствам двух стран, разобравшись в ситуации, отработать вопрос полного открытия границ, которые были закрыты из-за распространения коронавируса.

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