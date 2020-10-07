Телефонный разговор Путина и Лукашенко: что они обсудили

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре затронули ситуацию внутри своих стран на фоне мирового кризиса, передает в среду Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
По данным агентства, Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки.
"Кратко президенты затронули и ситуацию внутри Беларуси и России на фоне мирового кризиса, обсудили также некоторые другие аспекты международной ситуации", - говорится в сообщении.
Также собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии.
"В частности, президенты предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Кыргызстане. В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди", - говорится в сообщении.
Большое внимание собеседники уделили проблеме распространения COVID-19.
Президенты договорились поручить правительствам двух стран, разобравшись в ситуации, отработать вопрос полного открытия границ, которые были закрыты из-за распространения коронавируса.
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