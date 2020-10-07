В Киргизии парламент инициировал процедуру импичмента президента

До этого премьер-министр, спикер парламента, губернаторы четырех областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников подали в отставку.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова, сообщил РИА Новости депутат от оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев.

"Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена", — сказал он.

Согласно закону, решение парламента о выдвижении обвинения против президента для отрешения его от должности должно быть принято большинством от общего числа депутатов по инициативе не менее одной трети. Также для этого необходимо заключение специальной комиссии, созданной парламентом. Потом отрешение президента от должности должно быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов и не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения против президента. Если в этот срок решение не будет принято, обвинение считается отклоненным.

В воскресенье в Киргизии состоялись парламентские выборы. По предварительным результатам, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.

Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики. Один человек умер.

Накануне Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также заявлял, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы четырех областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников подали в отставку.

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