11:30 08 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.88
  • USD16.91
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото

Асад заявил, что планирует встретиться с Путиным

© AFP 2020 /
Политика
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201008/31960233/asad-putin-vstrecha.html

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что планирует в будущем встретиться с главой РФ Владимиром Путиным

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Президент Сирии Башар Асад планирует в будущем встречу с главой России Владимиром Путиным, заявил он в интервью РИА Новости.

В настоящее время президенты двух стран постоянно поддерживают контакт по телефону, отметил Асад.

"Мы находимся в постоянном контакте  - главным образом по телефону - всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе", - сказал сирийский лидер.

По словам Асада, время встречи будет зависеть от политической ситуации в Сирии.

Боевики.
© AP Photo / Hani Mohammed
Нагорный Карабах может стать "Меккой" международных террористов

Однако в ближайшее время общение возможно только по телефону из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Глава России и Сирии регулярно проводят личные встречи.

Так, в январе Владимир Путин находился с визитом в Дамаске, где посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ, а также встретился с Асадом.

Напомним, в сентябре исполнилось пять лет с начала российской военной операции по оказанию помощи Сирии в освобождении от террористических группировок.

Полная версия интервью с президентом Сирии выйдет на сайте Sputnik в 12.00.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кинолог с одной из служебных собак породы шалайка.
"Стойка" на инфекцию: как тренируют служебных собак, выявляющих COVID-19 по запаху
Чем Молдове выгоден статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.
Молдова и ЕАЭС: каковы перспективные сферы сотрудничества между сторонами
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться