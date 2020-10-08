Асад заявил, что планирует встретиться с Путиным

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что планирует в будущем встретиться с главой РФ Владимиром Путиным

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Президент Сирии Башар Асад планирует в будущем встречу с главой России Владимиром Путиным, заявил он в интервью РИА Новости.

В настоящее время президенты двух стран постоянно поддерживают контакт по телефону, отметил Асад.

"Мы находимся в постоянном контакте - главным образом по телефону - всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе", - сказал сирийский лидер.

По словам Асада, время встречи будет зависеть от политической ситуации в Сирии.

Однако в ближайшее время общение возможно только по телефону из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Глава России и Сирии регулярно проводят личные встречи.

Так, в январе Владимир Путин находился с визитом в Дамаске, где посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ, а также встретился с Асадом.

Напомним, в сентябре исполнилось пять лет с начала российской военной операции по оказанию помощи Сирии в освобождении от террористических группировок.

Полная версия интервью с президентом Сирии выйдет на сайте Sputnik в 12.00.

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