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Конституционный суд

КС: НКО могут оказывать конкурентам на выборах платные услуги

© Sputnik / Mihai Caraus.
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201008/31962130/ks-nko-mogut-okazyvat-konkurentam-na-vyborakh-platnye-uslugi.html

Конституционный суд признал правомерным запрет НПО оказывать услуги конкурентам на выборах во время избирательной кампании. Но только в том случае, если это касается бесплатных услуг.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Запрет на предоставление общественными организациями услуг конкурентам на выборах во время предвыборных кампаний не противоречит Конституции Молдовы, но только в том случае, когда относится к оказанию безвозмездных услуг. Такое решение принял 8 октября Конституционный суд.

"Признается конституционным текст "оказывать услуги и/или" статьи 6 Закона об общественных организациях в том контексте, в котором разрешено предоставление возмездных услуг конкурентам на выборах во время предвыборной кампании”, - говорится в решении суда.

Суд также направил в парламент обращение с просьбой разъяснить ст. 6 Закона об общественных организациях так, чтобы запретить некоммерческим организациям лишь предоставление безвозмездных услуг.

Конституция Молдовы
© Sputnik / Rodion Proca
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Запрет на оказание услуг кандидатам во время предвыборной гонки оспорил в КС депутат партии “Действие и солидарность” (PAS) Серджиу Литвиненко.

По мнению автора обращения, запрет для некоммерческих организаций на оказание возмездных услуг конкурентам на выборах является дискриминационным и необоснованно ущемляющим в правах НПО.

“Общественные организации могут сдавать в аренду помещения, печатать агитпродукцию. (...) Немало средств массовой информации зарегистрировано в форме некоммерческих организаций. Данный законопроект лишает их права оказывать рекламные услуги”, - отметил во время выступления в суде Литвиненко.

По словам представителя парламента, депутаты, принимая закон в такой редакции стремились  пресечь завуалированную поддержку некоммерческими организациями кандидатов на выборах и предотвратить скрытое иностранное финансирование партий. 

Представитель правительства, наоборот, поддержал требование депутата Литвиненко.

“На протяжении всего периода разработки законопроекта мы всегда отвергали подобного рода предложения”, - уточнил он.

Следует отметить, что в проекте Закона об общественных объединениях утвержденном правительством запрета на предоставление услуг конкурентам на выборах не содержалось. Это норма была внесена в законопроект на этапе рассмотрения в парламенте.

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