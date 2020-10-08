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Мария Захарова.

МИД России: Москва ответит на возможные санкции ЕС

© RIA Novosti / Владимир Трефилов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201008/31971059/MID-Rossii-Moskva-otvetit-na-vozmozhnye-sanktsii-ES.html

Если бы Евросоюз действительно хотел "узнать истину" и разобраться в произошедшем, то он бы не увязывал вопрос планируемых запретов с делом Навального.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Москва не оставит без ответа возможные антироссийские санкции Евросоюза из-за инцидента с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Cанкции, стоп листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному — ответным мерам. Симметричным, параллельным либо схожим — неважно", — сказала она в эфире телеканала "Дождь".

По словам Захаровой, Запад использовал ситуацию с Навальным как повод для очередных дискуссий по вопросу новых ограничений против Москвы.

Алексей Навальный
© AFP 2020 / MAXIM ZMEYEV
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"Нужно определиться, что есть реальность. На наш взгляд, это вторая ситуация, когда санкции уже где-то в недрах разрабатывались, когда концептуально, видимо, уже биологические часы Запада подошли к тому, чтобы ввести новые санкции в отношении нашей страны", — пояснила она.

Как указала Захарова, если бы Евросоюз действительно хотел "узнать истину" и разобраться в произошедшем, то он бы не увязывал вопрос санкций с делом Навального.

"Вопрос не в этом, а в том, чего хотят добиться этим, в чем целеполагание. Узнать истину, разобраться? Если в этом цель, то при чем здесь санкции", — заметила Захарова.

Накануне Франция и Германия заявили, что предложат Евросоюзу ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным. Как говорится в совместном коммюнике МИД двух стран, возможные ограничения могут коснуться тех, кого Париж и Берлин считают виновными в "преступлении", а также лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" Москвы.

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