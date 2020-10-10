Стали известны возможные сроки проведения переговоров по Сирии

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт, а с 2017 года в Нур-Султане ведутся переговоры, известные как "астанинский" формат.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В конце октября в Нур-Султане может пройти очередной раунд переговоров по Сирии. Об этом заявил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

Секретарь оппозиционного движения страны "Народная дипломатия" Махмуд Афанди ранее сообщал, что переговоры по Сирии в "астанинском" формате с участием представителей сирийского правительства и оппозиции могут пройти в октябре этого года.

"Не исключаем, что это может быть в конце октября", - сказал собеседник агентства.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страны-гаранты "астанинского" формата по Сирии прорабатывают возможность нового раунда переговоров между сирийским правительством и оппозицией САР. По его словам, встречи министров трех стран-гарантов будут проходить по мере необходимости.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что саммит в "астанинском" формате по Сирии пройдет в Иране в очном формате, как только позволят санитарно-эпидемиологические условия. Вершинин напомнил, что уже прошел виртуальный саммит этого формата. О конкретных датах саммита, по словам замглавы МИД РФ, пока речи не идет.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский" формат, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

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