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Cпикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

© Sputnik / Алексей Майшев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201010/31987516/spiker-parlamenta-lirgizii-podal-v-otstavku.html

Спикер парламента Киргизии подал в отставку, президент, по словам кандидата в премьеры, также готов сделать такой шаг.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Спикер парламента (Жогорку Кенеша) Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку, сообщает Sputnik Киргизия.

"Я благодарю всех вас за оказанное мне доверие, но я решил уйти в отставку", - заявил он на заседании парламента.

Алмазбек Атамбаев
© Sputnik / Aleksey Druzhinin
Бывший президент Киргизии Атамбаев задержан
После этого заседание парламента стал вести вице-спикер Мирлан Бакиров, который начал исполнять обязанности торага.

В субботу в госрезиденции "Ала-Арча" проводится внеочередное заседание ЖК. Оно проходит на фоне политического кризиса в Кыргызстане, начавшегося после народных волнений 5-6 октября.

Кроме того, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку. Об этом заявил кандидат в премьеры республики Садыр Жапаров. По его словам, глава государства может оставить свой пост, как только депутаты утвердят состав, программу и структуру правительства.

По закону, в случае отставки президента и отсутствия спикера, и.о. президента становится премьер-министр.

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