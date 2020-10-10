Спикер парламента Киргизии подал в отставку

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Спикер парламента (Жогорку Кенеша) Киргизии Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку, сообщает Sputnik Киргизия.
"Я благодарю всех вас за оказанное мне доверие, но я решил уйти в отставку", - заявил он на заседании парламента.
В субботу в госрезиденции "Ала-Арча" проводится внеочередное заседание ЖК. Оно проходит на фоне политического кризиса в Кыргызстане, начавшегося после народных волнений 5-6 октября.
Кроме того, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку. Об этом заявил кандидат в премьеры республики Садыр Жапаров. По его словам, глава государства может оставить свой пост, как только депутаты утвердят состав, программу и структуру правительства.
По закону, в случае отставки президента и отсутствия спикера, и.о. президента становится премьер-министр.
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