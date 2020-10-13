"Попали в капкан". Почему не стихают бои в Карабахе

Армения и Азербайджан подписали в Москве соглашение о прекращении огня, но боевые действия не прекратились. Ответственность за срыв перемирия Баку и Ереван возлагают друг на друга.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik, Антон Лисицын. Обе стороны несут потери. Переговоры продолжаются на фоне боев. Какую дипломатическую игру ведут азербайджанские и армянские политики, в материале корреспондента РИА Новости.

Тяжелые бои

Днем 12 октября боевые действия разгорелись с новой силой. Азербайджанская армия наносит удары, сообщил представитель президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян. В Ереване по-прежнему указывают, что к конфликту причастна Анкара.

"Армянская армия ведет тяжелые бои с в несколько раз превосходящими ее турецко-азербайджанскими силами, поддерживаемыми турецкими воздушными силами, разведывательными и прочими системами, большим числом наемников, террористов и частных военных компаний", — написал в социальной сети пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В Баку обвиняют Ереван. "С целью вернуть утраченные позиции подразделения Вооруженных сил Армении, не подчиняющиеся режиму гуманитарного прекращения огня, несколько раз небольшими группами предпринимали попытки атаковать позиции азербайджанской армии", — читаем на сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские части удерживают Гадрут, "освобожденный несколько дней назад", и сведения о том, что этот город только штурмуют, — "дезинформация армянской стороны", утверждают в Баку.

Сдержанность дипломатов

В ночь с пятницы на субботу, после десятичасовых переговоров в Москве Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня. Как подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, это стало возможным благодаря усилиям президента России Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Стороны договорились, во-первых, о собственно прекращении огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными, удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и по правилам Международного комитета Красного Креста. Условия приостановления боевых действий должны быть согласованы позже.

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Кроме того, обе стороны заявили, что при посредничестве сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приступили к субстантивным переговорам "на основе базовых принципов урегулирования конфликта для скорейшего достижения мира".

Дипломаты были более чем сдержанны, но и эксперты высказывались осторожно. Азербайджанский политолог Ахмед Алили оценил соглашение как успех российской дипломатии: "Если в Женеве сопредседатели Минской группы ОБСЕ смогли увидеть только главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, то Москва самостоятельно усадила обоих министров за стол переговоров и перехватила инициативу у других сопредседателей Минской группы (США и Франции. — ред.)".

Однако он отметил и трудности такого посредничества, на что указывает хотя бы длительность переговоров.

Армянский эксперт Нарек Галстян не видит перспектив включения Турции в число посредников в Минской группе — с такой инициативой выступили в Баку. Анкара, по мнению Галстяна, не способна обеспечить нужный уровень беспристрастности — в отличие от Москвы.

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Баку и Ереван предсказуемо возлагают ответственность за срыв перемирия друг на друга. Так, Алиев посетовал на то, что надежды Баку на желание Еревана урегулировать конфликт дипломатическим путем не оправдались. "К сожалению, мы этого не увидели: сразу же после вступления в силу режима прекращения огня армянская сторона грубо нарушила соглашение", — утверждает азербайджанский лидер. По его словам, армянские войска подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу азербайджанский город Гянджа, из-за чего погибли и получили ранения мирные жители.

Подобная риторика звучит и с другой стороны. "Несмотря на то что Баку, срывая договоренности по прекращению огня, продолжает агрессию в отношении Арцаха (непризнанная НКР. — ред.), Ереван выполняет достигнутые договоренности по результатам встречи глав МИД в Москве", — подчеркнул главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, бывший министр обороны Вагаршак Арутюнян.

Тайм-аут на критику

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов обращает внимание на то, что Азербайджан продемонстрировал готовность взаимодействия с Москвой. "В Баку считают, что "минский формат", где посредничают Россия, Франция и США, оставляет Азербайджан без поддержки. Поэтому азербайджанская сторона в чем-то более заинтересована в приглашении Анкары, чем сама Анкара", — рассуждает он. И тогда ливийский или сирийский сценарий, где Турция играет важную роль, становится очень вероятным.

© Sputnik Последствия обстрелов в Степанакерте, Нагорных Карабах.

Российский политтехнолог Армен Асриян отмечает, что на переговорную позицию Еревана влияет внутренняя политика. По его словам, после прихода к власти нынешнего премьера конфликты внутри армянского общества усугубились и возобновление боевых действий их не ослабило. "Большинство оппонентов Пашиняна на время войны объявили своего рода "водяное перемирие" — тайм-аут на публичную критику в его адрес. К сожалению, не все его сторонники захотели последовать этому примеру", — объясняет он. Алиеву приходится иметь дело с агрессивным общественным мнением, добавляет эксперт, и вместе с тем — с внешним давлением.

А в Анкаре считают, что сейчас открылось окно возможностей для дипломатической игры, продолжает Асриян. Все внешние акторы в Карабахском конфликте отвлечены собственными проблемами, и Турция попытается "выжать из этого максимум".

Российский кавказовед Нурали Гасымов полагает, что стороны по большей части уже не ведут активных боевых действий.

"Насколько я могу судить по информации, поступающей оттуда, это позиционные бои. А фронтовые сводки нужны сторонам для того, чтобы выйти на более выгодные переговорные позиции. Думаю, реальная картина прояснится через два-три дня", — говорит собеседник агентства.

Впрочем, по его мнению, сообщения о боях в Гадруте достоверны. "Это ключевая точка в Карабахе, позволяющая контролировать подходы к таким населенным пунктам, как Шуша и Ходжавенд (Мартуни), — уточняет он. — Тот, кто захватит или освободит Гадрут, получит контроль над Физулинским районом и возможность выйти на оперативный простор".

Карабахский конфликт обернулся войной, поскольку дипломатия оказалась бессильной из-за особенностей внутренней политики и в Армении, и в Азербайджане, добавляет эксперт.

"Так называемый карабахский капкан стал ловушкой для обеих стран. Политики это понимают. Армянский руководитель отдает себе отчет, что любые уступки воспримут болезненно, а ярлык врага и предателя приклеить очень легко. Алиев тоже помнит судьбу первых президентов Азербайджана Эльчибея и Муталибова, лишившихся власти из-за поражений в Карабахской войне. В азербайджанском обществе нарастало раздражение из-за многолетних, но бесплодных переговоров. Претензии к власти были не столько из-за экономических трудностей, хотя из-за них тоже, сколько из-за отсутствия продвижения в решении проблемы Карабаха", — объясняет Гасымов.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Жилые дома, разрушенные в результате обстрела города Гянджа.

Еще до переговоров в Москве азербайджанский президент заявил, что ситуация уже другая. "Я изменил статус-кво. Там, на поле боя. Нет больше статус-кво", — сказал Алиев, обращаясь к согражданам.

И для Баку уже это победа во внутренней политике. "Для Алиева постоянные разговоры о статус-кво и его неизменности были смерти подобны, для него это прорыв", — уверен Гасымов.

А Пашиняну предстоит выслушать много критики внутри страны, так как после прихода к власти он не скупился на популистские обещания. "Армянский премьер-министр настаивал на том, что мирные соглашения должны устраивать три стороны — Баку, Ереван и Степанакерт. Но для этого надо ломать переговорный формат в рамках Минской группы, где присутствуют только президенты Армении и Азербайджана", — объясняет Гасымов.

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Быть столь радикальным в высказываниях Пашиняну пришлось, чтобы ослабить влияние так называемого карабахского клана в армянской политике. "Баку никогда не менял позицию: в переговорах есть лишь две стороны. В 90-х делегация НКР присутствовала, но как армянские представители. С 1998-го Роберт Кочарян, как выходец из Карабаха, устраивал в этом смысле всех: он олицетворял и Карабах для армянского общества и официально представлял Ереван", — добавляет кавказовед.

Именно поэтому о неизменности формата переговоров упомянули в совместном заявлении в Москве.

Очевидно, стороны будут искать точки соприкосновения все же в рамках Минской группы.

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