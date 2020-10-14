Лавров о ситуации в Карабахе: политическое урегулирование возможно

Глава МИД России подчеркнул, что в любом конфликте, когда политики и дипломаты объявляют о договоренности прекратить огонь, военные согласуют, какие меры должны приниматься, кто будет объективно наблюдать за тем, как соблюдается режим прекращения огня с обеих сторон.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно, предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ по данному вопросу остаются на столе переговоров, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", которое в прямом эфире транслирует Sputnik.

"Наш главный посыл заключается в том, что необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля, о котором говорится в нашем документе и который пока никто не начал обсуждать", - сказал министр.

По словам Лаврова, соответствующие сигналы он переподтвердил в среду, когда ему звонил министр иностранных дела Азербайджана. "Такой же сигнал мы направляем нашим армянским коллегам, что это является ключом к устойчивому прекращению огня, от которого страдают гражданские объекты, мирные граждане", - добавил Лавров.

"В любом конфликте, когда политики и дипломаты объявляют о договоренности прекратить огонь, тут же военные, чтобы это было успешным, согласуют на земле, какие меры должны приниматься, кто будет объективно наблюдать за тем, как соблюдается режим прекращения огня с обеих сторон. Это не нечто волшебное, так было и в Приднестровье, и на Донбассе, хотя там прекращение огня объявляется не один раз, и действует только последнее и только потому, что были в контактной группе разработаны дополнительные меры верификации этого режима", - сказал Лавров.

Министр напомнил, что "так было и в 1994 году в Карабахе, когда объявление о прекращении огня сопровождалось четким согласованием, как это будет выглядеть на земле".

"Политическое урегулирование возможно. Предложение, которое сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно – это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха", - подчеркнул Лавров.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры.

Как заявил Лавров, президент России Владимир Путин следил за переговорами глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и внес свой вклад в решающий момент дискуссии. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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