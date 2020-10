Лавров о том, как США влияют на ситуацию в Молдове

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. США пытаются учить других уважать интересы, право каждого народа выбирать свою судьбу, они это право пытаются формировать через свои посольства, в том числе в Молдове, Украине и в республиках Закавказья, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", которое в прямом эфире транслировал Sputnik.

Министр обратил внимание на то, что "все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ".

"Они так же делают сейчас в Молдове. Мы видим это даже по публичным высказываниям американского посла. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья. Мы это тоже видим и знаем. Но я убежден, что мы такого рода методами действовать не должны. Мы должны видеть перспективу развития наших союзников. Должны видеть те шаги, которые нам позволят сохранить хорошие, взаимовыгодные отношения с ними, независимо от того, как будут развиваться внутриполитические события", - сказал Лавров.

При этом, глава внешнеполитического ведомства РФ обратил внимание на то, что "внутренние передряги в этих странах играют свою роль".

Министр считает, что все это часть одного целого. "Вывести нас из равновесия, в том числе не только прямыми нападками на РФ во всех возможных сферах путем нечистоплотной конкуренции, нелегитимных санкций, но еще и разбалансировав ситуацию вокруг наших границ, не позволяя нам сосредоточиться на созидательных делах. Это желание у них абсолютно очевидно", - сказал Лавров.

Однако глава МИД РФ подчеркнул, что "при всех человеческих инстинктах, при всем желании, убежден, что необходимо оставаться на почве международного права. Ничего надежнее, чем устав ООН человечество не придумало".

Также Лавров отметил, что стороны могут "сотрудничать и по Приднестровью, где есть механизм "5+2". Две стороны – Кишинев и Тирасполь, Россия, Украина и США, ОБСЕ, ЕС.