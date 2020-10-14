Лавров о том, как США влияют на ситуацию в Молдове

Глава внешнеполитического ведомства России рассказал, как американцы продвигают свои интересы на территории Молдовы и других стран постсоветского пространства, и объяснил, почему РФ не будет действовать таким образом.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. США пытаются учить других уважать интересы, право каждого народа выбирать свою судьбу, они это право пытаются формировать через свои посольства, в том числе в Молдове, Украине и в республиках Закавказья, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", которое в прямом эфире транслировал Sputnik.

"Считаю, что мы должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более в странах - ближайших союзниках РФ. Мы долгие годы жили в одном государстве. При этом, мы не должны вести себя, как ведут себя те же американцы. Они ведут себя грубо, невежливо, беспардонно. Хотя всех пытаются учить уважать интересы право каждого народа выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве в ходе двух майданов", - сказал Лавров.

Министр обратил внимание на то, что "все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ".

"Они так же делают сейчас в Молдове. Мы видим это даже по публичным высказываниям американского посла. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья. Мы это тоже видим и знаем. Но я убежден, что мы такого рода методами действовать не должны. Мы должны видеть перспективу развития наших союзников. Должны видеть те шаги, которые нам позволят сохранить хорошие, взаимовыгодные отношения с ними, независимо от того, как будут развиваться внутриполитические события", - сказал Лавров.

При этом, глава внешнеполитического ведомства РФ обратил внимание на то, что "внутренние передряги в этих странах играют свою роль".

"Во всех странах есть внутренние проблемы, особенно это было видно в Киргизии и в Молдове, но… что бы мы не делали, все равно Запад будет пытаться нас стреножить, сдерживать, подрывать, подрезать наши возможности в экономике, политике и в технологических сферах", - добавил Лавров.

Министр считает, что все это часть одного целого. "Вывести нас из равновесия, в том числе не только прямыми нападками на РФ во всех возможных сферах путем нечистоплотной конкуренции, нелегитимных санкций, но еще и разбалансировав ситуацию вокруг наших границ, не позволяя нам сосредоточиться на созидательных делах. Это желание у них абсолютно очевидно", - сказал Лавров.

Однако глава МИД РФ подчеркнул, что "при всех человеческих инстинктах, при всем желании, убежден, что необходимо оставаться на почве международного права. Ничего надежнее, чем устав ООН человечество не придумало".

Также Лавров отметил, что стороны могут "сотрудничать и по Приднестровью, где есть механизм "5+2". Две стороны – Кишинев и Тирасполь, Россия, Украина и США, ОБСЕ, ЕС.

"Пока, к сожалению, механизм по приднестровскому урегулированию не работает. Прежде всего потому, что здесь американцы пытаются подмять все под себя и создать из Молдовы очередной нарыв на постсоветском пространстве, не допустить того, чтобы коалиция, которая какое-то время назад сформировалась, чтобы она никогда не состоялась на практике, и чтобы прозападные силы одержали однозначную победу", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание на тот факт, что хоть США и являются самой мощной до сих пор страной, но они "уже не могут решить ни один вопрос международной повестки дня в одиночку".

"Они пытаются еще это сделать. Это инерция, которая постепенно утихает. Пытаются это делать в странах постсоветского пространства, где они откровенно продвигают антироссийскую повестку дня, пытаются формировать в выгодном им русле процессы дальнейшего становления государств и в Центральной Азии, и на Украине, и в Закавказье, и в Молдове. Знаю, что они приглядываются и к тому, как основы для подобного же развития событий заложить и в Белоруссии. Мы должны этому противодействовать прежде всего через выполнение наших обязательств перед нашими стратегическими партнерами и союзниками. Об этом было четко заявлено, в том числе и президентом", - добавил Лавров.

Кроме того, как отметил глава внешнеполитического ведомства РФ, есть и "другие формы сотрудничества на уровне исполнительной, законодательной власти и гражданского общества". "Думаю, что по линии гражданского общества нам нужно быть более активными", - отметил министр.

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