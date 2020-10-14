Лавров прокомментировал политику Евросоюза по отношению к России

По мнению Сергея Лаврова, Евросоюз пока не может справиться с русофобским меньшинством, оно блокирует развитие отношений с Россией.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Политика Евросоюза в отношении России на данный момент выглядит не очень оптимистично, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", которое в прямом эфире транслировал Sputnik.

По словам министра, несколько близких к правительству Германии аналитиков и политологов предлагают отказаться от стратегических замыслов в отношении партнерства с Россией.

"Эти мыслители частью своего нового подхода обозначают и такую парадигму, что избирательное сотрудничество - даже оно - станет возможным лишь тогда, когда русские изменят свое поведение", - отметил Лавров.

"Когда в кругах политических аналитиков подобного рода вещи прорезаются, конечно же, это говорит об изменении настроений в правящей элите. Посмотрим, как это будет препарироваться в практической политике, но пока практическая политика лидеров Евросоюза, включая Францию и Германию, к сожалению, не очень оптимистична", - сказал министр.

При этом, по его мнению, в Париже больше настроены на сохранение отношений с Москвой.

"По крайней мере это позиция президента Макрона, которая в контексте его договоренностей с президентом Путиным реализуется в целом ряде механизмов, которые между Москвой и Парижем были созданы", - добавил он.

При этом, в целом, по мнению Лаврова, Евросоюз пока не может справиться с русофобским меньшинством, оно блокирует развитие отношений с РФ. Гава МИД России рассказал, что во вторник разговаривал с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который "как человек опытный прекрасно понимает, что без России очень трудно решать многие вопросы, которые интересуют Евросоюз".

"Даже инстинкт обеспечения собственных интересов должен сподвигать Европу, объединенную в ЕС, к партнерству с Россией, к взаимодействию с Россией, но, по моим оценкам, и, судя по его реакции на некоторые мои вопросы, пока Евросоюз не в состоянии справиться с русофобским меньшинством, которое, грубо спекулируя на принципе консенсуса, на принципе солидарности, блокирует более-менее конструктивные подходы к развитию отношений с Россией", - отметил Лавров.

В частности, по его словам, речь идет о Польше и странах Балтии.

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