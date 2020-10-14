Лавров прокомментировал политику Евросоюза по отношению к России

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Политика Евросоюза в отношении России на данный момент выглядит не очень оптимистично, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", которое в прямом эфире транслировал Sputnik.
"Эти мыслители частью своего нового подхода обозначают и такую парадигму, что избирательное сотрудничество - даже оно - станет возможным лишь тогда, когда русские изменят свое поведение", - отметил Лавров.
"Когда в кругах политических аналитиков подобного рода вещи прорезаются, конечно же, это говорит об изменении настроений в правящей элите. Посмотрим, как это будет препарироваться в практической политике, но пока практическая политика лидеров Евросоюза, включая Францию и Германию, к сожалению, не очень оптимистична", - сказал министр.
При этом, по его мнению, в Париже больше настроены на сохранение отношений с Москвой.
"По крайней мере это позиция президента Макрона, которая в контексте его договоренностей с президентом Путиным реализуется в целом ряде механизмов, которые между Москвой и Парижем были созданы", - добавил он.
"Даже инстинкт обеспечения собственных интересов должен сподвигать Европу, объединенную в ЕС, к партнерству с Россией, к взаимодействию с Россией, но, по моим оценкам, и, судя по его реакции на некоторые мои вопросы, пока Евросоюз не в состоянии справиться с русофобским меньшинством, которое, грубо спекулируя на принципе консенсуса, на принципе солидарности, блокирует более-менее конструктивные подходы к развитию отношений с Россией", - отметил Лавров.
В частности, по его словам, речь идет о Польше и странах Балтии.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>