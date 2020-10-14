Лавров: Москва не видит перспективы продления СНВ-3

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что Москва объясняет, что невозможно вести разговор на основе ультиматумов.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Москва не видит перспективы подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", которое в прямом эфире транслировал Sputnik.

"Нет такой перспективы, я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы", - сказал Лавров в ответ на вопрос о том, есть ли перспектива подписания СНВ-3.

Москва, обратил внимание глава МИД РФ, никогда не скажет, что хлопает дверью и заканчивает все контакты.

"Мы просто объясняем, что невозможно вести разговор на основе ультиматумов", - отметил министр.

При этом, Лавров сообщил, что Россия готова включить два из пяти новых вооружений в контекст нового договора СНВ-3. "Те, что подпадают под категории, покрытые нынешним договором, это межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики", - сказал министр.

Как уточняет РИА Новости, договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

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