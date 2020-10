"Точки напряжения" в ближнем зарубежье, отношения с ЕС и США: большое интервью Лаврова

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Министр иностранных дел РФ пообщался с главным редактором МИА "Россия сегодня" и RT Маргаритой Симоньян, главредом радио "Говорит Москва" Романом Бабаяном, а также главным редактором газеты "Комсомольская правда" Владимиром Сунгоркиным. Интервью продлилось почти два часа.

Политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно, предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ по данному вопросу остаются на столе переговоров, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", которое в прямом эфире транслировал Sputnik.

По словам Лаврова, соответствующие сигналы он переподтвердил в среду, когда ему звонил министр иностранных дела Азербайджана. "Такой же сигнал мы направляем нашим армянским коллегам, что это является ключом к устойчивому прекращению огня, от которого страдают гражданские объекты, мирные граждане", - добавил Лавров.

"В любом конфликте, когда политики и дипломаты объявляют о договоренности прекратить огонь, тут же военные, чтобы это было успешным, согласуют на земле, какие меры должны приниматься, кто будет объективно наблюдать за тем, как соблюдается режим прекращения огня с обеих сторон. Это не нечто волшебное, так было и в Приднестровье, и на Донбассе, хотя там прекращение огня объявляется не один раз, и действует только последнее и только потому, что были в контактной группе разработаны дополнительные меры верификации этого режима", - сказал Лавров.

Министр напомнил, что "так было и в 1994 году в Карабахе, когда объявление о прекращении огня сопровождалось четким согласованием, как это будет выглядеть на земле".

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры.

Как заявил Лавров, президент России Владимир Путин следил за переговорами глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и внес свой вклад в решающий момент дискуссии.

В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Политика Евросоюза в отношении России на данный момент выглядит не очень оптимистично, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

По словам министра, несколько близких к правительству Германии аналитиков и политологов предлагают отказаться от стратегических замыслов в отношении партнерства с Россией.

"Эти мыслители частью своего нового подхода обозначают и такую парадигму, что избирательное сотрудничество - даже оно - станет возможным лишь тогда, когда русские изменят свое поведение", - отметил Лавров.

При этом, по его мнению, в Париже больше настроены на сохранение отношений с Москвой.

"По крайней мере это позиция президента Макрона, которая в контексте его договоренностей с президентом Путиным реализуется в целом ряде механизмов, которые между Москвой и Парижем были созданы", - добавил он.

При этом, в целом, по мнению Лаврова, Евросоюз пока не может справиться с русофобским меньшинством, оно блокирует развитие отношений с РФ. Гава МИД России рассказал, что во вторник разговаривал с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который "как человек опытный прекрасно понимает, что без России очень трудно решать многие вопросы, которые интересуют Евросоюз".

"Даже инстинкт обеспечения собственных интересов должен сподвигать Европу, объединенную в ЕС, к партнерству с Россией, к взаимодействию с Россией, но, по моим оценкам, и, судя по его реакции на некоторые мои вопросы, пока Евросоюз не в состоянии справиться с русофобским меньшинством, которое, грубо спекулируя на принципе консенсуса, на принципе солидарности, блокирует более-менее конструктивные подходы к развитию отношений с Россией", - отметил Лавров.

В частности, по его словам, речь идет о Польше и странах Балтии.

Россия поддерживает проведение в Белоруссии конституционной реформы и рассматривает ее как хорошую возможность для начала общенационального диалога, куда бы вошли все политические силы республики, считает Лавров.

Также министр ответил на вопрос о том, есть ли у Москвы запасной вариант на случай смены власти в Минске.

"Я считаю, что мы, конечно, должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более страны — ближайшие союзники России. Мы долгие годы, столетия жили в одном государстве, и при этом, конечно же, мы не должны вести себя как те же американцы. Я с этим не могу согласиться. Они ведут себя очень грубо, невежливо, беспардонно", — сказал Лавров.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время митинги проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.

Несколько месяцев назад Лукашенко заявил, что власти работают над обновленным вариантом белорусской конституции. Он сообщил, что ее проект вынесут на общественное обсуждение перед проведением референдума.

Москва не видит перспективы подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Москва, обратил внимание глава МИД РФ, никогда не скажет, что хлопает дверью и заканчивает все контакты.

© AP Photo / U.S. Navy

© AP Photo / U.S. Navy

"Мы просто объясняем, что невозможно вести разговор на основе ультиматумов", - отметил министр.

При этом, Лавров сообщил, что Россия готова включить два из пяти новых вооружений в контекст нового договора СНВ-3. "Те, что подпадают под категории, покрытые нынешним договором, это межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики", - сказал министр.

Как уточняет РИА Новости, договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

США пытаются учить других уважать интересы, право каждого народа выбирать свою судьбу, они это право пытаются формировать через свои посольства, в том числе в Молдове, Украине и в республиках Закавказья, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Министр обратил внимание на то, что "все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ".

"Они так же делают сейчас в Молдове. Мы видим это даже по публичным высказываниям американского посла. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья. Мы это тоже видим и знаем. Но я убежден, что мы такого рода методами действовать не должны. Мы должны видеть перспективу развития наших союзников. Должны видеть те шаги, которые нам позволят сохранить хорошие, взаимовыгодные отношения с ними, независимо от того, как будут развиваться внутриполитические события", - сказал Лавров.

При этом, глава внешнеполитического ведомства РФ обратил внимание на то, что "внутренние передряги в этих странах играют свою роль".

Министр считает, что все это часть одного целого. "Вывести нас из равновесия, в том числе не только прямыми нападками на РФ во всех возможных сферах путем нечистоплотной конкуренции, нелегитимных санкций, но еще и разбалансировав ситуацию вокруг наших границ, не позволяя нам сосредоточиться на созидательных делах. Это желание у них абсолютно очевидно", - сказал Лавров.

Однако глава МИД РФ подчеркнул, что "при всех человеческих инстинктах, при всем желании, убежден, что необходимо оставаться на почве международного права. Ничего надежнее, чем устав ООН человечество не придумало".

Также Лавров отметил, что стороны могут "сотрудничать и по Приднестровью, где есть механизм "5+2". Две стороны – Кишинев и Тирасполь, Россия, Украина и США, ОБСЕ, ЕС.