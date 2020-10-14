"Точки напряжения" в ближнем зарубежье, отношения с ЕС и США: большое интервью Лаврова

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Министр иностранных дел РФ пообщался с главным редактором МИА "Россия сегодня" и RT Маргаритой Симоньян, главредом радио "Говорит Москва" Романом Бабаяном, а также главным редактором газеты "Комсомольская правда" Владимиром Сунгоркиным. Интервью продлилось почти два часа.

Карабах: необходим реальный механизм контроля

Политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно, предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ по данному вопросу остаются на столе переговоров, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", которое в прямом эфире транслировал Sputnik.

"Наш главный посыл заключается в том, что необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля, о котором говорится в нашем документе и который пока никто не начал обсуждать", - сказал министр.

По словам Лаврова, соответствующие сигналы он переподтвердил в среду, когда ему звонил министр иностранных дела Азербайджана. "Такой же сигнал мы направляем нашим армянским коллегам, что это является ключом к устойчивому прекращению огня, от которого страдают гражданские объекты, мирные граждане", - добавил Лавров.

"В любом конфликте, когда политики и дипломаты объявляют о договоренности прекратить огонь, тут же военные, чтобы это было успешным, согласуют на земле, какие меры должны приниматься, кто будет объективно наблюдать за тем, как соблюдается режим прекращения огня с обеих сторон. Это не нечто волшебное, так было и в Приднестровье, и на Донбассе, хотя там прекращение огня объявляется не один раз, и действует только последнее и только потому, что были в контактной группе разработаны дополнительные меры верификации этого режима", - сказал Лавров.

Министр напомнил, что "так было и в 1994 году в Карабахе, когда объявление о прекращении огня сопровождалось четким согласованием, как это будет выглядеть на земле".

"Политическое урегулирование возможно. Предложение, которое сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно – это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха", - подчеркнул Лавров.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры.

Как заявил Лавров, президент России Владимир Путин следил за переговорами глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и внес свой вклад в решающий момент дискуссии.

В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Каково расстояние между Москвой и Брюсселем?

Политика Евросоюза в отношении России на данный момент выглядит не очень оптимистично, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

По словам министра, несколько близких к правительству Германии аналитиков и политологов предлагают отказаться от стратегических замыслов в отношении партнерства с Россией.

"Эти мыслители частью своего нового подхода обозначают и такую парадигму, что избирательное сотрудничество - даже оно - станет возможным лишь тогда, когда русские изменят свое поведение", - отметил Лавров.

"Когда в кругах политических аналитиков подобного рода вещи прорезаются, конечно же, это говорит об изменении настроений в правящей элите. Посмотрим, как это будет препарироваться в практической политике, но пока практическая политика лидеров Евросоюза, включая Францию и Германию, к сожалению, не очень оптимистична", - сказал министр.

При этом, по его мнению, в Париже больше настроены на сохранение отношений с Москвой.

"По крайней мере это позиция президента Макрона, которая в контексте его договоренностей с президентом Путиным реализуется в целом ряде механизмов, которые между Москвой и Парижем были созданы", - добавил он.

При этом, в целом, по мнению Лаврова, Евросоюз пока не может справиться с русофобским меньшинством, оно блокирует развитие отношений с РФ. Гава МИД России рассказал, что во вторник разговаривал с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который "как человек опытный прекрасно понимает, что без России очень трудно решать многие вопросы, которые интересуют Евросоюз".

"Даже инстинкт обеспечения собственных интересов должен сподвигать Европу, объединенную в ЕС, к партнерству с Россией, к взаимодействию с Россией, но, по моим оценкам, и, судя по его реакции на некоторые мои вопросы, пока Евросоюз не в состоянии справиться с русофобским меньшинством, которое, грубо спекулируя на принципе консенсуса, на принципе солидарности, блокирует более-менее конструктивные подходы к развитию отношений с Россией", - отметил Лавров.

В частности, по его словам, речь идет о Польше и странах Балтии.

Белорусский мотив

Россия поддерживает проведение в Белоруссии конституционной реформы и рассматривает ее как хорошую возможность для начала общенационального диалога, куда бы вошли все политические силы республики, считает Лавров.

"Я убежден, что наша линия в поддержку конституционной реформы, которая впервые предложена президентом Лукашенко, которую мы видим как хороший повод, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, мне кажется, что сейчас эта линия наиболее оптимальна", — отметил он.

Также министр ответил на вопрос о том, есть ли у Москвы запасной вариант на случай смены власти в Минске.

"Я считаю, что мы, конечно, должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более страны — ближайшие союзники России. Мы долгие годы, столетия жили в одном государстве, и при этом, конечно же, мы не должны вести себя как те же американцы. Я с этим не могу согласиться. Они ведут себя очень грубо, невежливо, беспардонно", — сказал Лавров.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время митинги проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.

Несколько месяцев назад Лукашенко заявил, что власти работают над обновленным вариантом белорусской конституции. Он сообщил, что ее проект вынесут на общественное обсуждение перед проведением референдума.

СНВ: разговор на основе ультиматумов - невозможен

Москва не видит перспективы подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

"Нет такой перспективы, я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы", - сказал Лавров в ответ на вопрос о том, есть ли перспектива подписания СНВ-3.

Москва, обратил внимание глава МИД РФ, никогда не скажет, что хлопает дверью и заканчивает все контакты.

"Мы просто объясняем, что невозможно вести разговор на основе ультиматумов", - отметил министр.

При этом, Лавров сообщил, что Россия готова включить два из пяти новых вооружений в контекст нового договора СНВ-3. "Те, что подпадают под категории, покрытые нынешним договором, это межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики", - сказал министр.

Как уточняет РИА Новости, договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

Менторские претензии Вашингтона и Молдова

США пытаются учить других уважать интересы, право каждого народа выбирать свою судьбу, они это право пытаются формировать через свои посольства, в том числе в Молдове, Украине и в республиках Закавказья, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

"Считаю, что мы должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более в странах - ближайших союзниках РФ. Мы долгие годы жили в одном государстве. При этом, мы не должны вести себя, как ведут себя те же американцы. Они ведут себя грубо, невежливо, беспардонно. Хотя всех пытаются учить уважать интересы право каждого народа выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве в ходе двух майданов", - сказал Лавров.

Министр обратил внимание на то, что "все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ".

"Они так же делают сейчас в Молдове. Мы видим это даже по публичным высказываниям американского посла. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья. Мы это тоже видим и знаем. Но я убежден, что мы такого рода методами действовать не должны. Мы должны видеть перспективу развития наших союзников. Должны видеть те шаги, которые нам позволят сохранить хорошие, взаимовыгодные отношения с ними, независимо от того, как будут развиваться внутриполитические события", - сказал Лавров.

При этом, глава внешнеполитического ведомства РФ обратил внимание на то, что "внутренние передряги в этих странах играют свою роль".

"Во всех странах есть внутренние проблемы, особенно это было видно в Киргизии и в Молдове, но… что бы мы не делали, все равно Запад будет пытаться нас стреножить, сдерживать, подрывать, подрезать наши возможности в экономике, политике и в технологических сферах", - добавил Лавров.

Министр считает, что все это часть одного целого. "Вывести нас из равновесия, в том числе не только прямыми нападками на РФ во всех возможных сферах путем нечистоплотной конкуренции, нелегитимных санкций, но еще и разбалансировав ситуацию вокруг наших границ, не позволяя нам сосредоточиться на созидательных делах. Это желание у них абсолютно очевидно", - сказал Лавров.

Однако глава МИД РФ подчеркнул, что "при всех человеческих инстинктах, при всем желании, убежден, что необходимо оставаться на почве международного права. Ничего надежнее, чем устав ООН человечество не придумало".

Также Лавров отметил, что стороны могут "сотрудничать и по Приднестровью, где есть механизм "5+2". Две стороны – Кишинев и Тирасполь, Россия, Украина и США, ОБСЕ, ЕС.

"Пока, к сожалению, механизм по приднестровскому урегулированию не работает. Прежде всего потому, что здесь американцы пытаются подмять все под себя и создать из Молдовы очередной нарыв на постсоветском пространстве, не допустить того, чтобы коалиция, которая какое-то время назад сформировалась, чтобы она никогда не состоялась на практике, и чтобы прозападные силы одержали однозначную победу", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание на тот факт, что хоть США и являются самой мощной до сих пор страной, но они "уже не могут решить ни один вопрос международной повестки дня в одиночку".

"Они пытаются еще это сделать. Это инерция, которая постепенно утихает. Пытаются это делать в странах постсоветского пространства, где они откровенно продвигают антироссийскую повестку дня, пытаются формировать в выгодном им русле процессы дальнейшего становления государств и в Центральной Азии, и на Украине, и в Закавказье, и в Молдове. Знаю, что они приглядываются и к тому, как основы для подобного же развития событий заложить и в Белоруссии. Мы должны этому противодействовать прежде всего через выполнение наших обязательств перед нашими стратегическими партнерами и союзниками. Об этом было четко заявлено, в том числе и президентом", - добавил Лавров.

Кроме того, как отметил глава внешнеполитического ведомства РФ, есть и "другие формы сотрудничества на уровне исполнительной, законодательной власти и гражданского общества". "Думаю, что по линии гражданского общества нам нужно быть более активными", - отметил министр.

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