Президент Киргизии объявил о своей отставке

Жэнбеков объяснил свою отставку тем, что он не хочет "остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан".

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг обратился к нации в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране, заявив о том, что подал в отставку, сообщает Sputnik Кыргызстан.

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"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

Президент Киргизии также заявил, что ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками. Жээнбеков призвал премьера Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь.

Политический кризис в Киргизии начался после народных волнений 5-6 октября. С тех пор менялось руководство парламента страны, дважды рассматривался вопрос назначения правительства во главе с Садыром Жапаровым. Он же, выступая на пресс-конференции после своего назначения 10 октября, заявлял, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку в течение двух-трех дней.

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