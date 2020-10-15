Кремль назвал "печальную сторону" и "отягчающее обстоятельство" санкций ЕС

Евросоюз включил в "черный список" директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и еще четверых высокопоставленных российских чиновников.

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. В решении ЕС о санкциях против российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным нет логики, и это отягчающее обстоятельство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Евросоюз опубликовал постановление, в котором говорится, что в черный список включены директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных российских чиновника.

"Печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика подобного решения не просматривается, абсолютно никакая логика - это как раз, наверное, и является отягчающими обстоятельствами подобного решения, принятого Советом ЕС", - сказал Песков.

Санкции ЕС против российских чиновников из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным нанесли вред отношениям с Россией, добавил спикер.

"Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами", - отметил представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Алексея Навального.

На вопрос журналиста о том, какой "зеркальный" ответ может последовать с российской стороны, Песков ответил, что будет дан "тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации".

В то же время пресс-секретарь главы государства опроверг информацию о том, что в Администрации президента якобы создана некая группа по дискредитации российского блогера Алексея Навального и уменьшению его влияния.

"Это не так", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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