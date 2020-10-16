Садыр Жапаров не сможет баллотироваться на пост президента Киргизии

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Киргизии и премьер-министр правительства этой страны Садыр Жапаров не сможет баллотироваться на пост главы государства на предстоящих президентских выборах. Такое заявление сделал на заседании парламента в пятницу депутат и один из авторов Конституции республики Омурбек Текебаев, пишет РИА Новости.
"По закону вы, Садыр Нургожоевич, не сможете баллотироваться на пост президента", - заявил Текебаев.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно Конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то и.о. президента становится премьер-министр. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.
В Центризбиркоме этой страны ранее сообщали, что президентские выборы могут пройти в январе 2021 года.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
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