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Садыр Жапаров

Садыр Жапаров не сможет баллотироваться на пост президента Киргизии

© Sputnik / Алексей Майшев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201016/32050989/sadyr-zhaparov-ne-smozhet-ballotirovatsya-na-post-prezidenta-kirgizii.html

Согласно Конституции Киргизии, после отставки президента, все полномочия должны были перейти к спикеру, но тот отказался быть и.о. главы государства, тогда соответствующие полномочия получил Садыр Жапаров.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Киргизии и премьер-министр правительства этой страны Садыр Жапаров не сможет баллотироваться на пост главы государства на предстоящих президентских выборах. Такое заявление сделал на заседании парламента в пятницу депутат и один из авторов Конституции республики Омурбек Текебаев, пишет РИА Новости.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Президент Киргизии объявил о своей отставке
Положения Конституции Киргизии предполагают, что человек, исполняющий обязанности президента, не имеет права баллотироваться на высший пост страны.

"По закону вы, Садыр Нургожоевич, не сможете баллотироваться на пост президента", - заявил Текебаев.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно Конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то и.о. президента становится премьер-министр. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.

В Центризбиркоме этой страны ранее сообщали, что президентские выборы могут пройти в январе 2021 года.

Алмазбек Атамбаев
© Sputnik / Aleksey Druzhinin
Бывший президент Киргизии Атамбаев задержан
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

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