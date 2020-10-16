Садыр Жапаров не сможет баллотироваться на пост президента Киргизии

Согласно Конституции Киргизии, после отставки президента, все полномочия должны были перейти к спикеру, но тот отказался быть и.о. главы государства, тогда соответствующие полномочия получил Садыр Жапаров.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Киргизии и премьер-министр правительства этой страны Садыр Жапаров не сможет баллотироваться на пост главы государства на предстоящих президентских выборах. Такое заявление сделал на заседании парламента в пятницу депутат и один из авторов Конституции республики Омурбек Текебаев, пишет РИА Новости.

Положения Конституции Киргизии предполагают, что человек, исполняющий обязанности президента, не имеет права баллотироваться на высший пост страны.

"По закону вы, Садыр Нургожоевич, не сможете баллотироваться на пост президента", - заявил Текебаев.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно Конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то и.о. президента становится премьер-министр. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.

В Центризбиркоме этой страны ранее сообщали, что президентские выборы могут пройти в январе 2021 года.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

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