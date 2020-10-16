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Путин провел заседание Совбеза РФ. 16 октября 2020.

Путин провел оперативное совещание Совбеза России: что стало предметом обсуждения

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Молдова
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Наряду с международными проблемами также были рассмотрены текущие вопросы внутрироссийской повестки дня.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы диалога РФ и США по проблеме Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания обсуждалась тема российско-американского диалога по ДСНВ... Соответствующая информация была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым", - сказал Песков.

МИД РФ по поручению президента Владимира Путина как можно скорее предложит США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на год без всяких условий, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза РФ.

"Сделаем как можно скорее, Владимир Владимирович", - сказал Лавров в ответ на просьбу Путина донести до американских коллег предложение продлить действующий договор СНВ без всяких условий хотя бы на год.

По словам Пескова, "участники совещания также обменялись мнениями о текущем положении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Пресс-служба МИД РФ
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Состоялся разговор и по текущим вопросам внутрироссийской повестки дня.

Помимо Лаврова в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель СВР Сергей Нарышкин.

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