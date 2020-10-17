В белорусской столице прошел женский марш

В столице Республики Беларусь состоялся очередной "марш с женским лицом" - на этот раз обошлось без задержаний и применения силы.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В Минске прошел несанкционированный протестный марш с участием более 100 женщин, передает РИА Новости. Как сообщается, акция прошла без задержаний сотрудниками правоохранительных органов.

Минчанки несли в руках плакаты, цветы и бело-красно-белые флаги. По пути они скандировали лозунги с критикой действующей власти и требованием освободить одну из ключевых фигур белорусской оппозиции - члена координационного совета Марию Колесникову.

В день протеста на улицах Минска были развернуты дополнительные подразделения милиции. Дойдя до площади Якуба Коласа в центре города, участницы шествия начали расходиться, разбившись на небольшие группы.

Сегодняшняя акция стала исключением из правил: подобные шествия проходят в Минске уже не первую неделю и обычно завершаются задержаниями. На сей раз этого не произошло.

Когда марош завершился, его участницы гуляли с цветами по центральным улицам, назвав свои действия "демаршем".

Однако студенческий протест, который проходил параллельно с маршем женщин, без задержаний не обошелся. Силовики задержали более 10 человек, в том числе журналисты. Среди них – корреспондент РИА Новости, после проверки документов его отпустили.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни.

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