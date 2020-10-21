В МИД России оценили желание Еревана и Баку провести встречу в Москве

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва продолжает работу на дипломатическом уровне с Баку и Ереваном по поводу урегулирования ситуации с конфликтом в зоне Нагорного Карабаха.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. В Москве приветствовали намерения руководства Армении и Азербайджана добиваться мира в зоне конфликта. Об этом завил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает РИА Новости.

Ранее в среду главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву с рабочим визитом.

"Мы слышали эти интервью (о готовности премьера Армении и президента Азербайджана приехать в РФ). Приветствуем их желание добиваться мира ", - сказал Руденко журналистам.

По словам Руденко, необходимо прекратить обстрелы, и остановить страдания мирного населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва продолжает работу на дипломатическом уровне с Баку и Ереваном по поводу урегулирования ситуации с конфликтом в зоне Нагорного Карабаха.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где военное положение.

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