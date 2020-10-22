МИД России обвинил Германию во вмешательстве в выборы президента Молдовы

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. МИД России обвинил главу Минобороны Германии во вмешательстве в молдавские выборы.

"Поддержка немецким министром кандидатуры Санду на выборах президента Молдовы - это прямое вмешательство", заявила Мария Захарова.

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны и председатель Христианско-демократического союза — партии Ангелы Меркель, 13 октября призвала поддержать Санду на выборах главы государства.

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