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Здание министерства иностранных дел России.

МИД России обвинил Германию во вмешательстве в выборы президента Молдовы

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (191)
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Sputnik Молдова
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Реакцию российского дипведомства вызвало заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министра обороны и председателя Христианско-демократического союза.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. МИД России обвинил главу Минобороны Германии во вмешательстве в молдавские выборы.

"Поддержка немецким министром кандидатуры Санду на выборах президента Молдовы - это прямое вмешательство", заявила Мария Захарова.

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны и председатель Христианско-демократического союза — партии Ангелы Меркель, 13 октября призвала поддержать Санду на выборах главы государства.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (191)

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