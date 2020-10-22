Путин о ситуации накануне выборов в Молдове: Видим и знаем, что там происходит

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Президент России дал общую оценку отношениям со странами бывшего СССР.

"Мы жили в рамках единой страны не просто многие годы, столетиями жили в рамках общей страны. У нас колоссальные связи, у нас очень глубокая кооперация в экономике, гуманитарные связи, мы все говорим на одном языке... Мы, по сути, все люди одного культурного пространства, я уж не говорю об истории - у нас общая история, общая победа над нацизмом. Наши предки, наши отцы, наши деды кровью своей скрепили наши особые отношения. И чего бы ни происходило сегодня, как бы ни складывалась конъюнктура политическая, на данный момент времени, я уверен, что эта общность интересов - она пробьет путь к возрождению наших отношений со всеми странами, как бы тяжело ни складывались с ними отношения", - отметил глава российского государства в четверг на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

В этом году заседание проходит с 20 по 22 октября в Москве. Главная тема встречи — "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира".

Говоря о кампании по избранию президента Молдовы, Путин сказал: "Надеемся, что избиратели оценят усилия нынешнего президента (Додона) по развитию отношений с Россией".

В Москве внимательно следят за происходящими в Молдове процессами.

"Мы видим, что происходит вокруг Молдовы, и знаем потребности молдавского народа и в развитии демократии, и в развитии экономики с другой стороны. Но молдавское вино кто покупает? Во Франции купят молдавское вино?... Дело не только в вине, но другие отрасли экономики настолько завязаны на Россию, что нормально существовать просто не могут, пока во всяком случае. Нигде, кроме как на российском рынке это производство не востребовано", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

В то же время Путин призвал не вмешиваться в дела постсоветских стран.

"Надо очень осторожно относиться к росткам государственности в постсоветских странах, не вмешиваться извне и не лезть как слон в посудной лавке", - заявил президент России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova