Путин: выход США из Договора о РСМД - серьезная ошибка

Пресс-служба Кремля опубликовала заявление президента России о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. "Серьезной ошибкой" назвал президент России Владимир Путин выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА Новости.

Кроме того, он указал на растущие риски развязывания гонки ракетных вооружений. Российский лидер в понедельник сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о РСМД.

Как отмечается в распространенном пресс-службой Кремля заявлении, выход Соединенных Штатов из Договора о РСМД является "серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации".

Владимир Путин также заявил о необходимости активных усилий по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности. По его мнению, очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности.

"С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - говорится в заявлении.

Президент РФ подчеркнул: Россия готова к минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной безопасности и учета интересов сторон.

"В целях содействия поиску компромиссных политико-дипломатических решений готовы к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон", - отмечается в распространенном в понедельник заявлении.

США вышли из ДРСМД в 2019 году, обвинив Россию в его нарушении. Москва обвинения отвергла и выразила готовность к обсуждению темы, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке.

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