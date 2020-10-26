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Президент РФ В. Путин

Путин: выход США из Договора о РСМД - серьезная ошибка

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201026/32163972/putin-vykhod-usa-iz-dogovora-rsmd-sereznaya-oshibka.html

Пресс-служба Кремля опубликовала заявление президента России о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. "Серьезной ошибкой" назвал президент России Владимир Путин выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА Новости.

Ракетный комплекс Patriot, иллюстративное фото
© AFP 2020 / John Macdougall
Путин: выход США из ДРСМД перечеркнул усилия по избежанию военного конфликта

Кроме того, он указал на растущие риски развязывания гонки ракетных вооружений. Российский лидер в понедельник сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о РСМД.

Как отмечается в распространенном пресс-службой Кремля заявлении, выход Соединенных Штатов из Договора о РСМД является "серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации". 

Владимир Путин также заявил о необходимости активных усилий по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности. По его мнению, очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности.

"С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия - НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - говорится в заявлении.

Президент РФ подчеркнул: Россия готова к минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной безопасности и учета интересов сторон.

Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
© Ruptly
Шойгу о том, почему США вышли из ДРСМД

"В целях содействия поиску компромиссных политико-дипломатических решений готовы к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон", - отмечается в распространенном в понедельник заявлении.

США вышли из ДРСМД в 2019 году, обвинив Россию в его нарушении. Москва обвинения отвергла и выразила готовность к обсуждению темы, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. 

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