Байден, выступая в прямом эфире, перепутал Трампа с Джорджем Бушем

Во время одного из телеинтервью кандидат от Демократической партии Джо Байден несколько раз назвал Дональда Трампа Джорджем.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Джо Байден забыл имя своего оппонента на предстоящих выборах - действующего главы государства Дональда Трампа. Несколько раз в ходе интервью, прошедшего в прямом эфире, Байден назвал Трампа Джорджем.

"Какой страной мы собираемся стать? Еще четыре года Джорджа, Джорджа..., если Трамп будет избран, мы окажемся в другом мире", — сказал Байден в эфире онлайн-мероприятия I Will Vote Concert.

Как полагает телеканал Fox News, кандидат, скорее всего, перепутал Трампа с предыдущим президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим.

Трамп, в свою очередь, не смог удержаться от язвительного комментария, который тут же опубликовал в своем Twitter. Он также обвинил не лояльные ему СМИ в замалчивании ляпов, которые постоянно, по мнению действующего президента, допускает его соперник.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

"Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ведущий помогал ему закончить интервью. Картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это дело", - написал Трамп в Twitter.

Трамп не впервые обвиняет Байдена в том, что тот все время забывает информацию и путает факты, из-за чего он даже назвал своего оппонента "Сонным Джо".

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.