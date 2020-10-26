23:01 26 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Дональд Трамп и Джо Байден во время первых дебатов в Кливленде, США

Байден, выступая в прямом эфире, перепутал Трампа с Джорджем Бушем

© REUTERS / Brian Snyder
Политика
Получить короткую ссылку
42 0 0

Во время одного из телеинтервью кандидат от Демократической партии Джо Байден несколько раз назвал Дональда Трампа Джорджем.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Джо Байден забыл имя своего оппонента на предстоящих выборах - действующего главы государства Дональда Трампа. Несколько раз в ходе интервью, прошедшего в прямом эфире, Байден назвал Трампа Джорджем.

Трансляция первых дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена.
© AFP 2020 / Angela Weiss
Жгли друг друга глаголом: первые дебаты Трампа и Байдена прошли "с огоньком"
12

"Какой страной мы собираемся стать? Еще четыре года Джорджа, Джорджа..., если Трамп будет избран, мы окажемся в другом мире", — сказал Байден в эфире онлайн-мероприятия I Will Vote Concert.

Как полагает телеканал Fox News, кандидат, скорее всего, перепутал Трампа с предыдущим президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим.

Трамп, в свою очередь, не смог удержаться от язвительного комментария, который тут же опубликовал в своем Twitter. Он также обвинил не лояльные ему СМИ в замалчивании ляпов, которые постоянно, по мнению действующего президента, допускает его соперник.

"Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ведущий помогал ему закончить интервью. Картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это дело", - написал Трамп в Twitter.

Трамп не впервые обвиняет Байдена в том, что тот все время забывает информацию и путает факты, из-за чего он даже назвал своего оппонента "Сонным Джо".

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

По теме

Джо Байден обещает убить американскую экономику
Вину за поражение Байдена не удастся возложить на русских


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Осенний парк.
Фото - Ретроспектива недели: о самом важном в Молдове за прошедшие 7 дней
Путин ответил на обвинения кандидатов в президенты США. Что Трамп и Байден приписывают России?
Видео - Что Путин ответил на обвинения кандидатов в президенты США
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться