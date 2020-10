Байден, выступая в прямом эфире, перепутал Трампа с Джорджем Бушем

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Джо Байден забыл имя своего оппонента на предстоящих выборах - действующего главы государства Дональда Трампа. Несколько раз в ходе интервью, прошедшего в прямом эфире, Байден назвал Трампа Джорджем.

"Какой страной мы собираемся стать? Еще четыре года Джорджа, Джорджа..., если Трамп будет избран, мы окажемся в другом мире", — сказал Байден в эфире онлайн-мероприятия I Will Vote Concert.

Как полагает телеканал Fox News, кандидат, скорее всего, перепутал Трампа с предыдущим президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим.

Трамп, в свою очередь, не смог удержаться от язвительного комментария, который тут же опубликовал в своем Twitter. Он также обвинил не лояльные ему СМИ в замалчивании ляпов, которые постоянно, по мнению действующего президента, допускает его соперник.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!