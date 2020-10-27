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Флаги ЕС и Турции.

Прекратить нападки: глава Европарламента обратился к лидеру Турции

© AP Photo / Murad Sezer
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201027/32177376/prekratit-napadki-glava-europarliament-obratilsya-k-lideru-turkey.html

Глава Европейского парламента Сассоли обратился к президенту Турции Эрдогану, потребовав прекратить нападки на французского лидера.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik.  Глава Европарламента Давид Сассоли во вторник призвал лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить нападки на президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

"Нападки президента Эрдогана на президента Макрона неприемлемы. Европарламент выражает солидарность с французским народом, поддерживает свободу слова. Призываю Турцию прекратить эту опасную конфронтацию", - написал Сассоли в Twitter.

Орден Почетного легиона
© AFP 2020 / Fred Dufour
Зверски убитого во Франции учителя наградят посмертно

​Отношения между Францией и Турцией обострились на фоне трагедии в пригороде Парижа, где экстремист убил школьного учителя. Последовавшую за трагедией реакцию французских властей в Турции охарактеризовали как направленную против мусульман.

Как сообщалось, зверски убитый 16 октября учитель истории накануне проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. 

Комментируя трагедию, Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Президент также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции после заседания кабинета министров (21 сентября 2020). Анкара
© AFP 2020 / ADEM ALTAN
Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать товары из Франции

В ответ Реджеп Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана.

В понедельник  турецкий лидер призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран.

"Мы рассматриваем антиисламские выпады Макрона и расистский терроризм как угрозу национальной безопасности и формируем свои планы сообразно с этим", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре. 

В воскресенье, 25 октября МИД Франции выступил с заявлением, в котором потребовал немедленно прекратить призывы к бойкоту, назвав их безосновательными.

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