Прекратить нападки: глава Европарламента обратился к лидеру Турции

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Глава Европарламента Давид Сассоли во вторник призвал лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить нападки на президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

Les attaques du Président Erdogan contre la France e le Président @EmmanuelMacron sont inacceptables. L'@Europarl_FR est solidaire du peuple français et du côté de la liberté d'expression. Je demande à la Turquie de mettre fin à cette dangereuse confrontation. — David Sassoli (@EP_President) October 27, 2020

"Нападки президента Эрдогана на президента Макрона неприемлемы. Европарламент выражает солидарность с французским народом, поддерживает свободу слова. Призываю Турцию прекратить эту опасную конфронтацию", - написал Сассоли в Twitter.

​Отношения между Францией и Турцией обострились на фоне трагедии в пригороде Парижа, где экстремист убил школьного учителя. Последовавшую за трагедией реакцию французских властей в Турции охарактеризовали как направленную против мусульман.

Как сообщалось, зверски убитый 16 октября учитель истории накануне проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Комментируя трагедию, Эммануэль Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Президент также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.

В ответ Реджеп Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана.

В понедельник турецкий лидер призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран.

"Мы рассматриваем антиисламские выпады Макрона и расистский терроризм как угрозу национальной безопасности и формируем свои планы сообразно с этим", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

В воскресенье, 25 октября МИД Франции выступил с заявлением, в котором потребовал немедленно прекратить призывы к бойкоту, назвав их безосновательными.

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