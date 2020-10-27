Лукашенко заявил о террористической угрозе в Белоруссии

По словам Александра Лукашенко, те, кто вышел на железную дорогу, - организованные преступные группы с признаками терроризма.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна начинает сталкиваться с террористическими угрозами, сообщает РИА Новости.

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма", — заявил он.

В начале совещания президент отметил, что мероприятие началось несколько позже, чем планировалось изначально.

По его словам, пришлось обсуждать очень важные вопросы сейчас, поскольку при определенных подвижках в обществе, изменениях, в том числе и по теме сегодняшнего совещания в связи с подготовкой Всебелорусского народного собрания, есть и другие очень важные вопросы, не решив которые нам очень трудно будет двигаться дальше.

Лукашенко рассказал, что речь шла о реагировании органов власти на ситуацию в стране, связанную с протестами оппозиции.

Напомним, после прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

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