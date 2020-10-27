Россия разочарована поведением США в переговорах по ДСНВ-3

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Продолжающийся диалог с США по теме продления ДСНВ-3 не приносит ничего, кроме разочарования, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы находимся в очень интенсивном диалоге с США по этим вопросам. Сигналы, поступающие оттуда, нас разочаровывают", - сказал Рябков.
Американская сторона, по утверждению дипломата, продолжает выдвигать дополнительные требования, выполнение которых российская сторона не считает возможным.
"Мы не для того ведем диалог, чтобы идти навстречу США в одностороннем порядке", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Тем не менее выход из диалога российская сторона не планирует.
Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.
СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.
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