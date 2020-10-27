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США выдвинули новое условие России для продления СНВ-3

Россия разочарована поведением США в переговорах по ДСНВ-3

© Video : Sputnik/RUPTLY
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201027/32180910/russia-razocharovana-povedeniem-usa-v-peregovorakh-po-dsnv-3.html

В Москве заявляют, что продолжат "интенсивный диалог" с американской стороной по вопросу о пролонгации договора, однако дальнейших уступок не будет.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Продолжающийся диалог с США по теме продления ДСНВ-3 не приносит ничего, кроме разочарования, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы находимся в очень интенсивном диалоге с США по этим вопросам. Сигналы, поступающие оттуда, нас разочаровывают", - сказал Рябков.

Американская сторона, по утверждению дипломата, продолжает выдвигать дополнительные требования, выполнение которых российская сторона не считает возможным.

"Мы не для того ведем диалог, чтобы идти навстречу США в одностороннем порядке", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Запуск американской ракеты Minuteman III.
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
"Необходимо хотя бы попытаться". Американист о продлении СНВ-3

Тем не менее выход из диалога российская сторона не планирует.

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.

СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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