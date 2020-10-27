Названа дата заседания Совета глав правительств СНГ

Подготовка к заседанию Совета глав правительств стала одной из тем очередного заседания Совета постпредов стран-участниц СНГ при уставных и других органах Содружества, которое состоялось во вторник в Исполкоме СНГ в Минске.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в онлайн-формате, сообщил постпред Узбекистана при уставных и других органах Содружества, посол республики в Беларуси Насирджан Юсупов, сообщает РИА Новости.

Подготовка к заседанию Совета глав правительств стала одной из тем очередного заседания Совета постпредов стран-участниц СНГ при уставных и других органах Содружества, которое состоялось во вторник в Исполкоме СНГ в Минске.

"Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в онлайн-формате, что вызвано эпидситуацией в странах Содружества. На заседании будет рассмотрен план мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) стратегии экономического развития стран СНГ на период до 2030 года. Это достаточно обширный документ, который включает более 300 пунктов, охватывает все стороны социально-экономического развития стран Содружества и нацелен на создание достойных условий для жизни граждан стран СНГ", - говорится в сообщении.

Кроме того, постпреды обсудили деятельность межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ и вопрос об их участии в XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая предусмотрена планом мероприятий, посвященных 30-летию СНГ.

Следующее заседание Совета постпредов намечено на 24 ноября.

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