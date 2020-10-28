10:32 28 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.16
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.13
  • UAH0.60
Поиск

В Москве прокомментировали готовность РФ работать с победителем выборов в США

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
Получить короткую ссылку
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/0b/31632986.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20201028/32189321/V-Moskve-prokommentirovali-gotovnost-RF-rabotat-s-pobeditelem-vyborov-v-SShA.html

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Россия не делает ставок ни на кого из кандидатов на президентских выборах в США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дональд Трамп и Джо Байден во время первых дебатов в Кливленде, США
© REUTERS / Brian Snyder
Байден, выступая в прямом эфире, перепутал Трампа с Джорджем Бушем

Он подчеркнул, что Россия "готова работать с тем, кого выберут американцы".

Ранее кандидат на выборах от демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден заявлял, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, и поэтому является главной угрозой.

"Ставки делают на тотализаторе. А мы не делаем никаких ставок ни на кого. Во-первых, по той причине, что мы работаем, ориентируясь строго и исключительно на интересы собственной безопасности, предпринимаем шаги, которые свидетельствует о предельно ответственном подходе к обеспечению глобальной безопасности и стабильности. И серия тех заявлений, которые были сделаны президентом России в последние недели и месяцы, об этом свидетельствует наилучшим образом",- цитирует Рябкова РИА Новости.

Трансляция первых дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена.
© AFP 2020 / Angela Weiss
Жгли друг друга глаголом: первые дебаты Трампа и Байдена прошли "с огоньком"
12
По его словам, определение победителя на выборах в США - "это внутреннее дело американского народа".

"И мы будем работать с той администрацией, которая придёт к власти по итогам этих выборов. И продолжим с ней диалог после того, как президент США 20 января будущего года будет приведён к присяге",- отметил замглавы МИД РФ.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

  • 00
    дней
  • :
  • 00
    часов
  • :
  • 00
    минут
  • :
  • 00
    секунд

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Досрочное голосование на выборах президента США
Спас мир курьезным способом - одесский лихач рассказал о причинах ДТП
Видео - "Спас мир курьезным способом", одесский лихач рассказал о причинах ДТП
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться