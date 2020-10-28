В Москве прокомментировали готовность РФ работать с победителем выборов в США

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Россия не делает ставок ни на кого из кандидатов на президентских выборах в США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Россия "готова работать с тем, кого выберут американцы".

Ранее кандидат на выборах от демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден заявлял, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, и поэтому является главной угрозой.

"Ставки делают на тотализаторе. А мы не делаем никаких ставок ни на кого. Во-первых, по той причине, что мы работаем, ориентируясь строго и исключительно на интересы собственной безопасности, предпринимаем шаги, которые свидетельствует о предельно ответственном подходе к обеспечению глобальной безопасности и стабильности. И серия тех заявлений, которые были сделаны президентом России в последние недели и месяцы, об этом свидетельствует наилучшим образом",- цитирует Рябкова РИА Новости.

По его словам, определение победителя на выборах в США - "это внутреннее дело американского народа".

"И мы будем работать с той администрацией, которая придёт к власти по итогам этих выборов. И продолжим с ней диалог после того, как президент США 20 января будущего года будет приведён к присяге",- отметил замглавы МИД РФ.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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