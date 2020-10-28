"Россия уже использует": какое оружие не могут освоить американцы

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik, Николай Протопопов. Десятки кораблей и подлодок, преодоление систем ПРО, стратегия быстрого глобального удара — Пентагон решил перевооружить на гиперзвуковые ракеты все эскадренные миноносцы класса "Арли Бёрк". Амбициозный проект предполагает переоснащение более семидесяти "вымпелов". Однако не все так просто — ракету пока не довели до ума, а эсминцам требуется глубокая модернизация. О проблемах американского гиперзвука — в материале РИА Новости.

Быстро не получится

По планам Пентагона первыми на гиперзвуковое оружие переведут новые атомные субмарины "Виргиния" и эсминцы "Замволт". Затем — корабли класса "Арли Бёрк", самые массовые ударные "вымпелы" ВМС США.

Трудность в том, что американские гиперзвуковые ракеты из-за габаритов попросту не поместятся в ячейки эсминцев. Кораблям требуется серьезная модернизация: замена пусковых модулей на более вместительные, а также доработка штатных систем управления огнем. Во сколько это обойдется и какое время займет — пока не известно.

Многие надводные корабли ВМС США находятся в неудовлетворительном состоянии, и это признают даже в Пентагоне. Так, сроки службы почти тридцати эсминцев "Арли Бёрк" подходят к концу, а модернизация, на которую потратили уже сотни миллионов долларов, не сильно улучшает ситуацию. Особые сложности возникают с обслуживанием корабельных радаров и поддержанием в рабочем состоянии силовых установок.

Очевидно, что оснащение стремительно устаревающих эсминцев новыми пусковыми установками и гиперзвуковым оружием нецелесообразно. По мнению экспертов, несмотря на громкие заявления Пентагона, эти корабли так и останутся с крылатыми ракетами "Томагавк".

"Быстро переоборудовать столько эсминцев не получится, — отмечает в беседе с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Программа, скорее всего, пойдет по двум направлениям: модернизируют только "свежие" "Арли Бёрк", плюс пусковые установки для гиперзвуковых ракет смонтируют на новые корабли. За ценой американцы не постоят — сегодня они готовы потратить любые средства, лишь бы выровнять мировой баланс сил и вернуть доминирующие позиции".

Дорого и сердито

В свою очередь, американские аналитики считают, что для успеха программы перевооружения флота на гиперзвук потребуются либо новые эсминцы, либо ракеты меньших размеров. Первый вариант предпочтительнее, так как с ракетой в Пентагоне вроде бы определились.

"В качестве базовой для флота выбрали тот же проект, что и для сухопутных войск, — Advanced Hypersonic Weapon, — уточняет Леонков. — Двухступенчатая, твердотопливная. Первая ступень — разгонная, вторая — планирующий блок. Ракеты морского базирования собираются устанавливать не только на эсминцы "Арли Бёрк", но и на подводные лодки классов "Огайо" и "Виргиния". Их сейчас модернизируют как раз для этого".

Что касается перспективных носителей гиперзвукового оружия, то в Пентагоне все еще изучают проект корабля нового поколения. Эсминец DDG Next планируется сделать не намного крупнее, чем "Арли Бёрк", но с более вместительными пусковыми установками и усиленным вооружением.

Напомним, американцы уже пытались заменить "Бёрки", но неудачно — технологически продвинутые эсминцы Zumwalt получились чересчур громоздкими и доставили много головной боли военным морякам. Из-за откровенно сырого оборудования и вооружения их надежность и пригодность к эксплуатации оказались очень сомнительными.

Так, через неделю после спуска на воду первого "Замволта" вышла из строя главная силовая установка — корабль "заглох" в Панамском канале и его пришлось буксировать на ближайшую военно-морскую базу для ремонта. Критические проблемы с электрооборудованием выявили и у следующего "вымпела".

При этом по стоимости "Замволты" сравнимы с авианосцами. Каждый эсминец обошелся американскому бюджету примерно в 4,5 миллиарда долларов. В итоге вместо запланированных 32 кораблей Пентагон ограничился всего тремя.

Решение оснастить "Замволты" гиперзвуковым оружием, по всей видимости, связано с тем, что их попросту некуда больше пристроить. Поскольку для службы или боевых действий корабли не годятся, командование рассматривает их как платформу для испытания новых ракет.

В роли догоняющего

Подводные носители — это в первую очередь многоцелевые субмарины "Виргиния". Перевооружить их рассчитывают к 2028-му. Эти подлодки включат в так называемую программу быстрого глобального удара, предусматривающую неядерные точечные удары по любой точке планеты в течение часа. Сухопутные войска получат первые гиперзвуковые комплексы чуть раньше — в 2023-м.

В России же все это уже на вооружении и регулярно обкатывается на учебных стрельбах.

Так, о комплексе стратегического назначения "Авангард" наземного базирования стало известно еще весной 2018-го. Ударная часть — межконтинентальная ракета УР-100Н и планирующий блок, выдерживающий сверхвысокие температуры, — разгоняется в плотных слоях атмосферы до 25 тысяч километров в час. Комплекс запустили в серию два года назад, а первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в декабре 2019-го. До конца этого года Минобороны России подготовит в Оренбургской области инфраструктуру еще для двух ракет.

Не отстает и флот. В начале октября Генштаб сообщил об успешном испытательном пуске гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков". Боеприпас развил скорость более восьми Махов (порядка 9,5 тысячи километров в час) и преодолел 450 километров всего за 4,5 минуты. В перспективе ракета сможет уничтожать цели на расстоянии тысячи километров и разгоняться до девяти Махов.

Ожидается, что комплекс примут на вооружение в 2021-м. Им оснастят действующие и строящиеся надводные корабли и подлодки. В частности, на рубеже 2025-2026-го для ВМФ построят два фрегата проекта 22350. Первой субмариной, вооруженной "Цирконом", станет многоцелевая АПЛ "Казань" проекта "Ясень-М". Морякам ее передадут в декабре — сейчас лодка проходит испытания.

Кроме того, Россия располагает гиперзвуковым оружием воздушного базирования "Кинжал". Перехватчики МиГ-31К оснащают такими ракетами с 2017-го. Несколько носителей уже базируются в Южном военном округе, а до 2024-го "Кинжалами" оснастят авиаполк в Красноярском крае. Комплекс уничтожает цели на дальности до двух тысяч километров. Боеголовки могут быть обычными или специальными — с ядерным зарядом.

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